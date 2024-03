Repatrian y regalan 660 dólares a 900 venezolanos

México repatrió ya a 900 venezolanos con 660 dólares bajo el brazo, como parte de un acuerdo que firmó con el gobierno de Nicolás Maduro, el cual fue detallado ayer por la canciller Alicia Bárcena en la conferencia mañanera del presidente. Andrés Manuel López Obrador.

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que firmó un convenio con el gobierno de Nicolás Maduro para que los venezolanos repatriados reciban un apoyo de 110 dólares mensuales por un semestre.

“Acabamos de firmar un convenio con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro, que se llama Vuelta a la Patria. Nosotros estamos mandando venezolanos a su país, porque realmente no podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que regrese a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y ya tenemos un monto que ya le estamos dando, les damos una tarjeta de programa social”, dijo la canciller durante la conferencia de prensa matutina del presidente.

De acuerdo con fuentes de la embajada de Venezuela en nuestro país, entre la firma del acuerdo Vuelta a la Patria, el 1 de marzo, y el 16 de este mes, 900 migrantes de esa nacionalidad han sido repatriados.

Agregaron que en las próximas semanas se tiene previsto la salida de al menos dos vuelos más con migrantes venezolanos.

Además del apoyo económico, de al rededor de mil 843 pesos con 35 centavos mensuales, la canciller mexicana destacó que también hay un pacto con empresas de Venezuela y algunas mexicanas, como Bimbo o Femsa, para que los migrantes repatriados tengan una oportunidad de trabajo al llegar a su país.

Nosotros les damos seis meses de un estipendio, es más o menos 110 dólares al mes, que es una maravilla para ellos. Y entonces hay un estímulo para que regresen

“Además, hemos llegado a pactos con empresas venezolanas y algunas mexicanas allá, como Bimbo o Femsa, para que les reciban y les den empleo”, explicó Bárcena en la conferencia matutina del presidente desde Oaxaca.

Además explicó que hay convenios con 50 empresas mexicanas que ofrecerán 10 mil oportunidades de trabajo para los migrantes que ya se quedaron a vivir en territorio mexicano.

El Sol de México consultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el origen de los recursos para los migrantes venezolanos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Alicia Bárcena adelantó que se están formalizando convenios con el mismo programa de apoyo económico con Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador.

“Entonces el programa para atender las causas, que se ha mencionado, este es un programa para que retornen a sus países y ya no vuelvan a migrar y se queden ahí”, declaró la secretaria de Relaciones Exteriores.

La canciller dijo además que se está construyendo un gran albergue en Chiapas para los migrantes que están en territorio mexicano.

“En Chiapas estamos reconstruyendo un gran albergue en Huixtla, para que no pase lo que usted dice, que no estén en las calles, que no estén, y ahí les vamos a dar oportunidades de empleo, de seguridad social, apoyo de manera humanitaria”.

Venezuela y migración

Durante 2023, más de 223 mil venezolanos llegaron a México de manera irregular, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), y casi cinco mil 500 solicitaron refugio, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En lo que va de 2024, 851 venezolanos han solicitado asilo en nuestro país. Alicia Bárcena detalló que el convenio para repatriar a los venezolanos, además del apoyo mensual de 110 dólares durante seis meses (unos 11 mil 47 pesos en total, al tipo de cambio de ayer), incluye una oferta de trabajo en algunas de las empresas mexicanas que operan en Venezuela.

El plan Vuelta a la Patria fue implementado por el gobierno de Nicolás Maduro en agosto de 2019 para el retorno voluntario de venezolanos “atrapados en países donde migraron, en los que no consiguieron oportunidades de vida, y donde, por el contrario, son agredidos, explotados y criminalizados”, de acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

En octubre de 2023, Venezuela firmó con Estados Unidos —país con el que sostiene diferencias ideológicas— el acuerdo para la repatriación segura de sus ciudadanos, pese a que el gobierno de Maduro acusa que la Unión Americana es responsable de la migración de sus ciudadanos por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a su economía.