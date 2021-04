El INE perfila mantener las sanciones a Félix Salgado y Raúl Morón

El Instituto Nacional Electoral proyecta mantener el retiro de las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón por la omisión de sus informes de gastos de precampaña.

De acuerdo con los proyectos que se discutirán esta tarde en el Consejo General, el INE sostiene la negativa en los registros de las candidaturas de Morena en los estados de Guerrero y Michoacán. Estado No iremos a la casa de Lorenzo Córdova, recula Félix Salgado

"Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos (...) de la presente Resolución de la presente Resolución", se lee en el documento.

Asimismo argumenta que el senador con licencia no hizo del conocimiento del INE que haya realizado la presentación alguna de dicho informe ante el partido Morena, ni aprovechó estos momentos para informar a la autoridad electoral sobre sus actividades de precampaña, sino por el contrario, "insistió en que no era precandidato, por lo que no tenía la obligación de presentar el informe de precampaña al no estar registrado como tal".

Por otra parte, el proyecto que será discutido para definir si se le regresa la candidatura o no a Raúl Morón, quien contendía a la gubernatura de Michoacán, afirma el retiro de ésta.

El documento señala que, en un primer momento el sujeto obligado tenía la obligación legal de presentar sus informes el tres de febrero de dos mil veintiuno; ante su omisión los sujetos obligados contaron con dos oportunidades adicionales para la presentación del informe, esto es el 15 de febrero y 05 de marzo, en atención a los requerimientos que se han mencionado en los párrafos que anteceden. "No obstante, la omisión persistió", sostiene.

Por lo anterior, la autoridad electoral, expone con ello que queda evidenciado que no hubo la intención de cumplir con la normativa electoral, o bien, con los requerimientos efectuados por la autoridad administrativa electoral. .

Bajo dicha tesitura, el INE perfila sancionar a Morón con la pérdida del derecho de ser registrado como candidato al cargo de Gubernatura, correspondiente al Proceso Electoral Local 2020-2021.

En ambos casos, el Instituto destaca que, una adecuada fiscalización permite procesos más competitivos y equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad. "La fiscalización comprende actividades preventivas, normativas, de investigación y de operación que contribuyen al resguardo de los principios ejes de las funciones electorales administrativas", subrayó.

Dichos proyectos serán discutidos hoy en la sesión del Consejo General programada para las 18 horas, ello luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Instituto volver a estudiar dichos casos.