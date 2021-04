No iremos a la casa de Lorenzo Córdova, recula Félix Salgado

Luego que Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura de Guerrero, amagó en el mitin que tiene instalado frente al INE, con que acudiría a la casa de los siete consejeros electorales y en particular a la del consejero presidente Lorenzo Córdova, como medida de presión para que acuerden devolverle la candidatura, se retractó en este dicho y simplemente dijo “no vamos a ir a la casa de Lorenzo”.

Antes de recular en su amenaza, Salgado expresó “si no se reivindican los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿No les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? (…) ¡cabroncito, eh!”, dijo al amagar esta mañana con que, si el INE no revierte la negativa para darle la candidatura, serían perseguidos.

➡ Félix Salgado amaga con impugnar de nuevo e impedir elecciones en Guerrero "La ley soy yo": Félix Salgado Macedonio amedrenta con invadir la casa del presidente del INE, @lorenzocordovav; a como dé lugar, incluso violando la ley, el morenista quiere su candidatura. pic.twitter.com/v9UMfuIKyM — Alejandra Escobar (@AleEsat) April 12, 2021

Aunque, en un nuevo mitin realizado esta tarde, donde Salgado fue apoyado por los diputados federales de Morena, insistió en las intimidaciones contra el Consejo General, y acusó a sus integrantes de ser violadores de su derecho como candidato.

“Estos cabrones son los violadores”, dijo a sus simpatizantes mientras señalaba con el dedo a las oficinas del INE en Avenida Tlalpan, en la Ciudad de México, mientras sostuvo “no quieren que les hablemos feo”. Estado Este martes sesionará INE resolución sobre caso Félix Salgado Macedonio

Luego de estos comentarios, Salgado volvió a cuestionar que se dé a conocer dónde viven el consejero presidente Córdova Vianello y el consejero Ciro Murayama, a quienes acusa el morenista, de atacar a su partido y a sus candidatos.

Ante esta situación, dijo “no vamos a ir a la casa de Lorenzo (Córdova)” para que no se considere como una incitación a la violencia, matizó el político guerrerense.

“Ya me dijeron dónde vive Lorenzo, pero no vamos a ir, aquí vamos a esperar a Lorenzo, algún día tiene que venir acá”, expresó Salgado, mientras insistió que si no ocupan los consejeros las instalaciones del INE, le gustan para que sean convertidas en un hospital del INSABI.

La caravana del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, avanza a 50 kilómetros por hora. | Foto: Francisco Zorroza | El Sol de Acapulco

Por su parte, el coordinador parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier apoyó a Salgado en su mitin y ahí declaró que va en curso la solicitud de juicio político contra los consejeros Córdova y Murayama, aunque pidió no especular respecto a si esta petición prospere en esta legislatura.

“No especulamos con eso, lo que nosotros estamos, es una lucha concreta; exigir democracia y hacer uso pacíficamente de los instrumentos que tiene el Estado mexicano y el marco jurídico que nos regula. En este caso el juicio político en la Cámara de Diputados”.

Previo a este encuentro con la prensa, Mier Velasco acusó desde el templete en el mitin que “no era posible que un grupo de consejeros secuestren la democracia en México” y dijo que los consejeros electorales “son empleados del pueblo, no dueños de la voluntad del pueblo, y por eso estamos acá, porque fueron electos democráticamente, porque protestaron cumplir la ley”.

Por su parte, el dirigente de MORENA, Mario Delgado—previo al mitin que desarrolla con Salgado frente al INE— expresó que su partido no tiene otra ruta más que mantener a Félix Salgado como su candidato a la gubernatura de Guerrero, “no hay plan B, Félix será gobernador”, sentenció.

En entrevista a medios de comunicación, desde el plantón que encabeza junto con Félix Salgado subrayó que el INE está agotado y ha sido rebasado por el pueblo de México.

Asimismo, Delgado desestimó que el árbitro electoral mantenga su postura de negar la candidatura a Salgado Macedonio, mientras aseguró que no puede haber una sanción de quitarle a Salgado su candidatura.

Durante el mitin acusó a los consejeros electorales de defender su salario y no los intereses de la ciudadanía, por lo que reiteró que este instituto ya está rebasado.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Finalmente, Delgado reiteró la convocatoria que hizo durante la madrugada de este lunes a los militantes y políticos de MORENA para que apoyen el plantón que mantienen desde este domingo, ante la sesión que desarrollará el martes el INE para definir si devuelve o no la candidatura a Felix Salgado.

