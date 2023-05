Acepta Cresencio Sandoval que compró departamento en Huixquilucan, pero a 9 mdp

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó que compró un departamento en Huixquilucan, Estado de México, a una empresa contratista del Ejército. Sin embargo, aseguró que lo adquirió por 9 millones de pesos debido a que se encontraba en obra gris.

Durante una conferencia de prensa junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el general explicó que el departamento fue comprado a través de un crédito otorgado por el Banco Nacional del Ejército (Banjercito) al inicio de la actual administración.

"Respecto a este departamento, lo adquirí por el precio que menciona la nota. Lo que no se menciona es que se encontraba en obra gris, había sido construido hace 11 años y debido a ciertas circunstancias, los acabados no se habían realizado", señaló el general.

El secretario de la Defensa Nacional aclaró que el departamento no tiene un valor de 30 millones de pesos como se ha reportado, sino que fue valuado en 9 millones 800 mil pesos por un tasador, según explicó el general.

Durante la conferencia de prensa, el general reveló que la empresa contratista fue sancionada con 16 millones de pesos por no cumplir con los términos del contrato adjudicado.

En el Palacio Nacional, el titular de la Sedena negó haber tenido contacto directo con el propietario del departamento durante la negociación, ya que todo el proceso se llevó a cabo a través de una inmobiliaria.

Estas declaraciones surgen luego de que se hiciera público que el general Sandoval adquirió un lujoso departamento valuado en 30 millones de pesos en una de las zonas más exclusivas de México a un proveedor del Ejército.

Nunca he viajado a Europa: Cresencio Sandoval

Sobre las revelaciones de unos viajes con costo millonario al extranjero de su familia y colaboradores, el general secretario se defendió diciendo que nunca ha viajado a Europa, solo a Francia por pláticas con los Estados Mayores.

“Los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el Continente, he ido a Estados Unidos dos veces. He ido a Brasil a la conferencia de ejércitos americanos, bueno acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos e incluyendo Cuba y, en ninguno de los viajes me ha acompañado mi familia”, aseguró Sandoval.

Justificó sus salidas al exterior con su familia al señalar que, “dentro de las actividades que hacemos, en la conferencia de ejércitos americanos, en la reuniones de ejércitos y dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, es una forma que sea destilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de Defensa y para las señoras por separado, o también de manera conjunta, unidos, por eso me acompaña a mi familia”.

Hace un mes, el 17 de abril, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje con base en los cables de la Sedena que dio a conocer el grupo de Ciberactivistas Guacamaya, donde se da cuenta de “millonarios viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero” en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia y visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas.

Respecto a estos viajes, el presidente había respondido el 19 de abril “cuál es el problema” con estos viajes, pero hoy dio oportunidad en su conferencia mañanera que el general diera su versión.

Sobre los cables filtrados Sandoval dijo este jueves: “yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilia en todo lo que tengo que desarrollar y en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa”.

Pero insistió en que se trata de viajes “que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones”, pues aseguró que él no ha tomado un período de descanso desde hace 20 años.

“No he salido de vacaciones desde que soy general brigadier. Desde hace, aproximadamente, 20 años no he podido salir de vacaciones. Siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permiten disfrutarte eso”, aseguró.

Sandoval insistió que si bien ha realizado viajes al exterior, algunos de ellos, dijo, eran precisamente porque tenía la responsabilidad de ser el comandante del Ejército, “y asistí a uno representando al Ejército Mexicano”.

Sandoval subrayó que con reformas que ha realizado a la organización castrense, hoy ya se cuenta con un comandante del Ejército y otro para la Fuerza Aérea, que son quienes representan a ambas instituciones en el extranjero, por lo que subrayó que él ya no tiene que viajar al exterior.

“Yo ya no tengo que salir a representar al ejército mexicano a nivel internacional, sino que hay otra persona que lo hace. Yo representé a la institución como secretario de la Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo”, puntualizó.

Subrayó que la Sedena participó aproximándose en 80 mecanismos internacionales donde el Ejército de México tiene presencia, pero negó que haya viajes donde vaya mucha gente de su familia, como se había dado a conocer con los cables robados a la Sedena por el grupo de ciberactivistas Guacamaya.

Finalmente, dijo que se dio un viaje a Rusia, antes del inicio de la guerra con Ucrania, con motivo de un festival de bandas de música con participación de México, pero insistió en que “nunca he ido a Europa de vacaciones y tiene más de 20 años que no salgo de vacaciones”, subrayó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para atacar a la prensa mexicana y decir que se fragua una campaña en contra de su Gobierno.

Sostuvo en la conferencia de este jueves que el empresario Manuel Arroyo, dueño de un diario de circulación nacional, debía explicar los viajes que realiza en un jet privado de lujo. Aseguró que este empresario viaja por todo el mundo dándose una gran vida y acusó que tenía vínculos con el Gobierno anterior y créditos.

El presidente llamó a los periodistas en su conferencia a que actúen con apego a la verdad y que vendan su trabajo y no su conciencia, pues dijo que “realmente es degradante lo que está sucediendo en el manejo de los medios”.

A pesar de los ataques a la Prensa de parte del presidente, los casos de presunta corrupción e irregularidades de parte del Ejército en esta administración son cada vez más frecuentes.