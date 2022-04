Ya es tiempo de multar a quien tire basura: Abelina

Al poner en marcha el programa de limpieza de los canales pluviales en la ciudad previo a la temporada de lluvias, la alcaldesa Abelina López Rodríguez advirtió que ya es tiempo de iniciar las multas a quienes arrojen basura y mantengan descargas de aguas negras a los cauces.

"Ya es tiempo de multas, nosotros hemos sido muy flexibles, hemos estado diciendo que ya no tiren basura y que no arrojen aguas negras a los cauces, vamos a sancionar porque no podemos seguir así", expresó al concluir el acto de inicio de la limpieza de los 119 canales.

Lee también: Se habilitarán 86 refugios temporales en Acapulco

En declaración, la alcaldesa añadió que una vez que se esté realizando la limpieza de los canales pluviales, se van a tapar también las fugas de agua potable y las descargas de aguas negras que se detecten.

Recordó que el gobierno requiere de por lo menos unos 300 millones de pesos para sanear todos los canales pluviales que hay en la ciudad, por lo que es necesario evitar seguir arrojando basura y aguas negras a los cauces.

Local Inicia programa de limpieza de canales

Dijo que si se cumplirá en tiempo con la limpieza se los canales, con la ayuda de 500 o 600 acapulqueños que se sumarán los fines de semana a la tarea del retiro de desechos.

Por otro lado, al referirse al tema de la temporada de vacaciones de Semana Santa, afirmó que Acapulco inició bien este periodo de asueto y hay seguridad, que cerrará muy bien.

Añadió que los tres órdenes de gobierno están empujando para cuidar de todos en esta Semana Santa