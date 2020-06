[Video] Sacerdote reta a autoridades a cerrar Iglesia

Un sacerdote de la iglesia católica en Acapulco, retó a las autoridades gubernamentales para que intenten mantener cerradas las instalaciones de la parroquia de San Pablo Apóstol durante los próximos días de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19 y llamó "chismoso" al subsecretario de Salud federal Hugo López Gatell por sus estimaciones sobre el pico y descenso de la pandemia.

A través de un video difundido por usuarios de redes sociales de la próxima pasada misa dominical del presbítero Juvenal Aponte González, en la cual se encontraban presentes por lo menos dos personas, se conoció del discurso retador del religioso, quien destacó que no acatará un posible cierre del templo en mención por parte de las autoridades, sentenciando que si representantes de gobierno acuden para cerrar la parroquia y colocar cinta en las puertas, estas serían quitadas para volver a abrir.

"Yo no voy a cerrar a menos que venga el gobierno y me cierre la puerta, y si me cierra la abro otra vez ya que se vayan; si le ponen esos cinturones, esos plásticos los rompo y abro, porque aquí no vamos a obedecer al hombre, vamos a obedecer a Dios", señaló.

Durante el mensaje, Aponte González, desestimó la información sobre la fecha de llegada del pico de la pandemia en México, así como el final de la misma dadas por el subsecretario López Gatell, por considerar que el funcionario no tiene el don de profecía para poder decir "que se van a morir 30 mil y tal día van a bajar como si fuera profeta... chismoso, eso solamente Dios lo sabe".

Por otra parte, señaló ser un pastor abandonado por sus ovejas desde el inicio de la emergencia, destacando que él continuará con su labor religiosa a pesar de que su madre le pide que ya no lo haga y compañeros sacerdotes ya hayan muerto infectados por el virus, aseverando que "yo no me voy a morir en esta ocasión, Dios me dijo que yo voy a pasar tranquilo, no me va a pasar nada; tuve una visión donde el señor me dijo: no te preocupes, a ti no te va a pasar nada".

Cabe mencionar que el Arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, informó que dadas las condiciones de extremo riesgo por el contagio del llamado virus de Wuhan, no se reabrirían las iglesias de Acapulco y los cultos continuarían siendo privados a puerta cerrada para evitar un foco de contagios.