Veterinarios exigen campañas de esterilización para perros de la calle

La proliferación de perros en la calle se está convirtiendo en uno de los problemas más grandes de salud que enfrenta el gobierno municipal, advirtió el Colegio Guerrerense de Médicos Veterinarios A.C, quien demandó campañas de esterilización enfocadas a perros y gatos sin dueños.

El presidente del colegio, Alberto Cahua López y el secretario, Felipe de Jesús Franco advirtieron que los perros y gatos en las calles al no ser vacunados corren el riesgo de contraer la rabia, aunque para la Secretaría de Salud no hay, pero no significa que no existe y es un peligro latente.

Comentó que los animales callejeros son los de más riesgos al no recibir la vacuna antirrábica, pero también transmiten enfermedades parasitarias por las heces y orina y deben de ser desparasitados.

Durante la conferencia de prensa, que ofrecieron afuera del Ayuntamiento de Acapulco, el médico veterinario Alberto Cahua dijo que este destino turístico es donde hay más perros y gatos en la calle, principalmente en zonas como mercados y playas.

“Es necesario que se hagan acciones permanentes y que se tenga un área específica para resolver el problema de la proliferación de perros y gatos y nosotros como médicos veterinarios tenemos varias estrategias para apoyar al gobierno municipal pero lamentablemente desde hace ocho meses el Ayuntamiento de Acapulco no nos ha tomado en cuenta“, precisó.

Señaló que de acuerdo con información oficial del gobierno de Acapulco, en este municipio turístico se estima más de 100 mil perros y gatos en situación de calle que requieren esterilización y trabajar intensamente para evitar sobrepoblación y enfermedades zoonóticas.

Cahua López, lamentó que desde hace ocho meses no ha sesionado el Consejo Consultivo Municipal de Protección a los Animales, el cual es importante para salvaguardar el interés del bienestar animal y realizar acciones en conjunto y a favor de éste sector vulnerable.

“Como colegio guerrerense de médicos veterinarios no podemos ser omisos ante este abandono y sufrimiento de los animales más vulnerables que son los de calle y que desafortunadamente por la sobrepoblación se está convirtiendo en uno de los problemas más grandes de salud que enfrenta la actual administración”, insistió.

Recordó que el regidor Ilich Augusto Lozano Herrera es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien por ley fue nombrado como miembro del consejo por lo tanto tiene conocimiento de que ha casi un año de la toma de protesta no se ha sesionado.

“Con claridad podemos decir que las muy pocas acciones realizadas por el ayuntamiento tendrán un mínimo o nulo impacto ya que éstas no van acompañadas de acciones de acompañamiento, tratar de concientizar a la sociedad esporádicamente y sin acciones como brigadas permanentes y por sectores y direccionadas no tendrán un impacto que se necesita en este momento”.

Hicieron un llamado a alcaldesa Abelina López, que si realmente está comprometida con el bienestar animal, que se asesore con profesionales en la materia.