Vecinos piden regularizar recolección de basura

Acapulqueños que habitan en varias colonias populares, exigieron la regularización del campaneo de recolección de basura en asentamientos humanos de Acapulco.

Según los inconformes, los camiones de Saneamiento Básico, no hacen recorridos por las colonia, y esto obliga a los ciudadanos a salir a las calles donde se encuentran los tiraderos a depositar los desechos que se generan al interior de las casas.

Ana María Estrada, vecina de la colonia Garita, dijo que los camiones de Saneamiento Básico no están pasando de manera constante por las calles de este asentamiento, por lo que hizo un llamado a las autoridades a replantear las rutas y los horarios para evitar que se sigan provocando los tiraderos en las calles y banquetas.

“Como ciudadanos, no podemos evitar buscar dónde tirar los desechos que se generan diariamente en las casas, tenemos que buscar donde depositarlo si no pasa el camión recolector, porque de lo contrario podríamos poner en riesgo de salud a nuestras familias, la basura no puede estar acumulándose porque genera malos olores”, expresó.

Se ha vertido cal sobre los desechos para evitar olores fétidos. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Señaló que se debería de buscar una alternativa para evitar que se siga generando puntos negros de la ciudad, pero antes se tiene que regularizar el campaneo en las colonias populares donde la situación es complicada en cuanto a la basura que se genera.

Según las autoridades de gobierno, en la ciudad se tienen detectados un total de 22 puntos negros generados desde el paso del huracán Otis, y 12 más ya erradicados a través del operativo de barrido y recolección que se mantiene con poco más de 200 camiones de carga y maquinaria pesada contratad por el municipio.