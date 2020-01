Un pulmón verde con 39 años de historia

El nuevo proyecto de remodelación del Parque Papagayo que se presentará el próximo 16 de enero, buscará retomar la esencia original de un espacio público y recreativo con el que fue inaugurado el 28 de febrero de 1981 y que, por diversos intereses, fue modificándose debido a la entrega desmedida de concesiones para familiares y amigos de políticos en turno.

En el parque ya no cantarán las aves, ni se escucharán más a los monos, no verán avestruces, ni tampoco se las tortugas, venados, y el majestuoso jaguar, porque se cancelará el improvisado zoológico con jaulas deficientes que no cumplían las normas establecidas por lo que las más de 300 especies serán enviadas a Zoochilpan.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Solo quedará el recuerdo del rey de la selva, el león "Guacho" que por más de 11 años fue la atracción principal del parque y que murió por presunta negligencia de las autoridades en el año 2013. Lo mismo sucedió con las aves exóticas como Flamingos, Tucanes, Garzas y hasta pericos que se observaban a diario en el aviario.

HISTORIA

El predio que hoy alberga al parque papagayo era hasta antes de 1930 una extensión de huertas cuyos propietarios figuraban la familia del líder obrero Juan R. Escudero, después fue expropiado por el presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, quien los entregó al general Juan Andrew Almazán quien era su secretario de comunicaciones y obras públicas.

Después de ello, Andrew Almazán construyó bungalows y posteriormente se edificó un hotel de playa en ese terreno que primero se llamó Hornos, luego Anáhuac y finalmente Papagayo. En sus habitaciones llegaron a hospedarse figuras como el compositor Agustín Lara y la actriz María Félix esto en 1947; la hospedería duró abierto hasta el 15 de junio de 1972.

Tras ello, el predio fue vendido en 40 millones de pesos a la empresa Blanco Sucesores propiedad de los hermanos Estanislao y Manuel Blanco, pero el gobierno del estado expropio el terreno y pagó una indemnización de 207 millones a los dueños quienes se fueron a un litigio porque los afectados solicitaban mil millones por los 218 mil metros cuadrados.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Fue el primero de marzo de 1979 que, a través de un decreto del gobernador, Rubén Figueroa Figueroa, el predio es expropiado para convertirlo en un parque recreativo para los acapulqueños, y fue nombrado Ignacio Manuel Altamirano en honor al famoso escritor guerrerense.

Para este proyecto el estado contó con asesoría de técnicos de Disneylandia quienes querían construir un parque futurista con acceso al mar, además se edificó un teleférico que bajaría hasta la playa, pero nunca funcionó debido a que el gobernador Alejandro Cervantes Delgado, se negó a pagar para ello.

Antes de su inauguración el 28 de febrero de 1981, el parque papagayo contaba con una gran población de aves exóticas, importadas de Sudamérica y del sur de México, entre las que destacan Flamingos, tucanes y garzas, se llegaron a contar hasta dos mil aves en un espacio de 700 metros, pero de esa fecha a 1987, muchas fueron robadas y se dejó de darle mantenimiento a las instalaciones.

Para el año de 1992, el entonces gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, intentó entregar la mitad del terreno al empresario Moisés Assaduet, quien deseaba construir un supermercado, esto provocó diversas protestas ciudadanas y fue donde nació la asociación civil Guerreros Verdes quienes lograron detener la deforestación que había iniciado y parar ese proyecto.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El 13 de enero de 1992 se decreta el establecimiento del Régimen Ecológico del Parque Ignacio Manuel Altamirano en Acapulco de jurisdicción local, que se refiere a la conservación y la protección ecológicas del parque, así como se estableció de forma definitiva como área de recreación popular.

El 26 de enero del 2017, la entonces delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Guerrero, Maricela Ruiz Massieu, decomisó más de 100 especies de animales al parque papagayo, debido a que no eran atendidos como lo marcaba la ley y sus jaulas no contaban con las medidas requeridas para el bienestar de las especies.

Ruiz Massieu, reiteró que, el decreto del parque papagayo no contempla a un zoológico, sino solo áreas verdes, por lo que en este 2020 el nuevo proyecto de remodelación sacará de forma definitiva a las especies y serán trasladadas a lugares donde puedan estar en mejores condiciones y cuidados por expertos.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco





PROYECTO PARQUE

La subsecretaria de SEDATU en México, Carina Arvizu Machado, confirmó que, en el nuevo proyecto donde se invertirán más de 300 millones de pesos no se tirarán árboles, permanecerán las oficinas del ayuntamiento y la escultura de la piñata, asimismo todas las especies de animales serán llevadas al zoológico de Chilpancingo y se reordenarán todos los comercios y zonas de alimentos en un solo lugar, para privilegiar los espacios de esparcimiento y recreación.

“Vamos a rescatar y enaltecer todos los valores que tiene el parque, que sea emblemático para todos, se van a rescatar todos los árboles como las Ceibas y Parotas, ordenar el parque que todas las personas sean incluidas y que sea un espacio recreativo”, señaló la funcionaria.

Se prevé que, el nuevo proyecto de remodelación contemple el cambio del enrejado, todo el piso, además se junten todas las áreas deportivas en un solo lugar, asimismo desaparecerán los restaurantes y se concentrará un nuevo espacio de comida saludable.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

También se cambiará toda la infraestructura de agua potable y cableado de energía eléctrica y se buscará construir un mirador donde se pueda apreciar la bahía de Acapulco.

Arvizu Machado, insistió que, el Parque Papagayo no se privatizará, no se cortarán los árboles y mucho menos se les cobrará a los ciudadanos para que puedan visitarlo.

La presentación de este proyecto causó incertidumbre en las últimas semanas y provocó diversas protestas, por ello la subsecretaria de SEDATU se reunió en privado, este viernes con diversos grupos de ecologistas, comerciantes y miembros de la sociedad civil para presentarles el proyecto, a puerta cerrada donde los asistentes entregaron sus teléfonos para evitar que se gravaran videos, tomaran fotografías o audios.