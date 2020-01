Regresa programa Mochila Segura a la UAGro

Luego del incidente en una escuela de Torreón, Coahuila, donde un menor de 12 años disparó y mató a una maestra y después se suicidó, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, informó que a partir de el próximo lunes se reactivará el operativo mochila segura en las 48 preparatorias de la universidad.

Entrevistado luego de encabezar un festejo del Día de Reyes y partida de Rosca con niños en la facultad de Sociales en Acapulco, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, dijo que buscarán prevenir que los estudiantes introduzcan armas a las escuelas.

"Lo que pasó es un signo de alerta, no queremos que esto pase en ninguna escuela, que no ocurra como en Europa y sobre todo Estados Unidos y aquí vamos a tomar providencias principalmente en las preparatorias, he hablado ya con los directivos", expresó.

Saldaña Almazán, reiteró que el operativo Mochila Segura debe aplicarse como medida preventiva para evitar incidentes como lo ocurrido este viernes en esta escuela de Torreón donde una maestra y el agresor de 12 años murieron, además otros seis estudiantes permanecen heridos.

Detalló que en la UAGro no caerán en omisión, por eso actuarán a partir de este lunes y darán a conocer los resultados públicamente, porque el principal objetivo es salvaguardar la vida de los estudiantes, maestros y personal administrativo.