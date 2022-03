Un orgullo, ser mujer y estudiante

Con un excelente promedio en la carrera de Ingeniería Bioquímica que cursa en el Instituto Tecnológico Nacional campus Acapulco, María Guadalupe Salinas Moreno aspira incursionar en la investigación y en el cuidado del medio ambiente.

Consciente de su rol como mujer en la sociedad, vierte su opinión sobre temas sobre el feminismo, su experiencia personal sobre cómo ha experimentado la brecha de género y que prevé para el futuro, con un punto de vista agudo y analítico.

- ¿Te gusta ser mujer? ¿Por qué?

Si me gusta ser mujer, por que me siento libre en mi propio ser.

- ¿Es falso o verdadero que hombres y mujeres son iguales?

Para mi tanto los hombres como mujeres somos iguales. Tenemos las mismas capacidades para desarrollarnos.

-¿Qué opinión tiene sobre la comunidad LGBT+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero)?

A la comunidad LGTB mi opinión no difiere del punto anterior; como repito tenemos las mismas capacidades independientemente de nuestras preferencias sexuales.

- ¿Crees que en México se trata por igual a todas y a todos?

En México aún existe mucha discriminación por múltiples factores económicos, sociales y culturales que lamentablemente se ven reflejados en lo laboral.

-¿Qué quieres ser de grande?

Mi sueño es desarrollarme en la investigación biomédica.

-¿Te gustaría casarte y tener hijos cuando seas mayor, o no piensas en ello?

Si quisiera tener hijos, pero primero quisiera desarrollarme profesionalmente antes de formar una familia.

-¿Has discutido con amigos, en casa o en la escuela sobre derechos humanos?¿Qué opinas?

Si he discutido acerca de los derechos humanos. Constantemente somos testigos de situaciones en las que los derechos humanos se ven vulnerados en diversas situaciones de nuestras vidas. Considero que en la sociedad mexicana hace falta la difusión de los derechos humanos y el cómo actuar ante la violación de estos.

- ¿Te preocupa el futuro del planeta? ¿Qué crees que debemos hacer?

Si me preocupa debido al rápido avance del calentamiento global. Como sociedad se debería fomentar el cuidado al medio ambiente a través de acciones tan simples como la separación de residuos, la recolección correcta de la basura, sistemas de drenajes eficaces y sobre todo crear una cultura sólida del cuidado ambiental.

- ¿A qué le tienes miedo?

Mi mayor miedo es no poder terminar la universidad debido a la falta de recursos económicos.

- ¿Te parece que internet es un lugar seguro?

El internet no es un lugar seguro, todos los días nuestros datos están expuestos y de nosotros depende que tan seguro sea nuestra estadía en el internet.

-¿Has vivido violencia en redes sociales?

He sido víctima del robo de identidad en mis redes sociales.

-¿Cómo te gustaría que fuera la persona que gobierne México?

Me gustaría que fuera una persona comprometida con su puesto, un ser humano crítico, analítico, comunicativo, alto sentido de compromiso, responsabilidad y sobre todo con la disposición de trabajar en equipo y estar abierto a diferentes ideas, siempre poniendo como prioridad el bienestar de la nación.

- ¿A ti te gustaría ser presidenta de México?

No, nunca me he visualizado en un cargo político. Mi visión está enfocada hacia la investigación.

-¿Qué harías por tu comunidad si pudieras?

Si pudiera me enfocaría en rescatar la flora y fauna de la región.

-Si viajaras al espacio, a dónde irías.

Iría a marte. Me fascinan los proyectos que el ser humano tiene para llegar al planeta rojo.