Turisteros urgen la construcción del puente de Caleta y Caletilla

Restauranteros y prestadores de servicios turísticos en la zona de Caleta y Caletilla, demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciar los trabajos de construcción del nuevo puente que comunica a la Isla de la Roqueta.

En marzo del 2023, trabajadores del estado y municipios, procedieron a clausurar el paso de peatones por este puente debido al riesgo colapso en el que se encuentran sin embargo a la fecha la estructura desgastada de concreto se mantiene en la zona sin importar el riesgo que esta representa para turistas y acapulqueños.

En el mes de marzo del 2023, personal de protección civil del estado y del municipio, procedieron a clausurar el puente de concreto debido al riesgo que representa, y fue construido un paso provisional de 24 metros lineales con una inversión de 800 mil pesos, mismos que se sigue utilizando debido a los retrasos que se han tenido para arrancar los trabajos.

Puente provisional da acceso al islote de Caleta en Acapulco, Guerrero. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Actualmente los prestadores de servicios turísticos de playa Caleta como Esteban Flores, están pidiendo a las autoridades liberar los 20 millones de pesos que fueron anunciados para la construcción del nuevo puente de concreto que servirá para comunidad a la Isla de la Roqueta.

"Hasta el momento, han cambiado en dos ocasiones la fecha de inicio, la primera fue a principio del 2023, con la finalidad de que quedara concluido en abril con la temporada de vacaciones de verano, posteriormente se dio la fecha a finales del mes de mayo de hace uno y terminarlo en diciembre, tiempo que tampoco se cumplió, por lo que ya es tiempo de que se inicie", señaló.

La inversión anunciada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento, Luz María Meraza Radilla, para la construcción del puente de Caleta, fue de 20 millones de pesos, recursos que serían destinados por el municipio para el 2023.

Por su parte la empresaria restaurantera en Caleta, África Amores Estrada, dijo que no se puede ir retrasando una obra que es muy importante para esta zona del Acapulco Tradicional, sobre todo cuando se tiene un presupuesto designado para este trabajo.

Dijo esperar que, no se reciba a los turistas en la próxima temporada de vacaciones, con un puente de madera y con una estructura de concreto a punto de colapsar por el mal estado en el que se encuentra.