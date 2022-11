Turismo “consciente” de la realidad de inseguridad que vive Acapulco

A pesar de los problemas de inseguridad que se han registrado en Acapulco en los últimos días en la zona turística, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez dijo que hoy se tiene un turismo “consiente” de una realidad, de lo que sucede en este destino de playa.

“Hoy tenemos un turismo consiente de la realidad y que saben que Acapulco es un lugar para venir a pasear, es un lugar que genera tranquilidad y que pueden venir”.

Entrevistada, luego de entregar junto con el comandante de la décima segunda región naval, Julio César Pecina Avila a 271 elementos de la Marina ascensos y condecoraciones de perseverancia durante la celebración por el CXII aniversario de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Marina-Armada de México informa que durante este año 2022 ascendieron, Abelina López comentó que se está trabajando “en todos los sectores, en todos los frentes y garantizamos eso”.

Para la alcaldesa durante este fin de semana largo por el 20 de noviembre, el saldo ha sido blanco y se tiene ocupación hotelera del 100 por ciento y añadió que es motivante que Acapulco vuelva hacer lo que fue muchos años y cada quien pone de su parte.

Lee también: Sin incidentes concluye desfile de la Revolución en Acapulco

Dijo que la seguridad que se brinda en Acapulco ha sido posible gracias al apoyo de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, ejército y de la secretaría de seguridad pública del Estado y del municipio

En cuanto a la reactivación turística, refirió que ha sido posible a los eventos culturales de la Nao donde se ha tenido Sinfonía Del Mar y Parque de la Reyna llenos y además los espectáculos artísticos que se han presentado en la zona Diamante y agregándole que la discoteca Baby’O abrió sus puertas.

“ Acapulco vuelve a retomar lo que era, un Acapulco vivo, alegre y la verdad que vale la pena los esfuerzos por ver eso que todos soñamos”

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López dijo que la seguridad se ha reforzado en todo Acapulco con drones , equipos y se ha modificado la estrategia de seguridad.

“Se reforzaron en todo Acapulco la seguridad en las entradas, salidas, en las playas“.

La primera autoridad municipal dijo que cuenta con todo el apoyo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, “tengo todo el apoyo”.

En cuanto a los tres policías detenidos por haber asesinado a un turista en la playa Icacos en Acapulco, señaló “ yo ahí no me meto, la fiscalía es un tema de investigación yo no tengo mayores datos yo trabajo mucho en la prevención y vean mis eventos”.

En cuanto a la suspensión de las bombas de agua de Papagayo I y II por trabajo que haría la CFE, la alcaldesa dijo que habló con ellos para que le dieran oportunidad pasando el Puente porque le afectaría la falta de agua y hasta el momento le han ayudado.