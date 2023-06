Tras una vida trabajando en el Mercado, lo pierde todo en el incendio [Video]

“Toda una vida de trabajo, todo un patrimonio que se perdió en un día, que se siente, mucho dolor, mucha angustia y tristeza porque se perdió mucho dinero y aún mucho de este recurso se debe, quien lo va a pagar, quien nos va a indemnizar por lo sucedido”, dijo la comerciante María del Carmen González Román, una de las afectadas por el incendio de hace una semana en el mercado central.

Ayudándose a caminar con una muleta por una lesión en su pie, salió la locataria, del interior de la nave mayor del mercado central donde se encontraba su local marcado con el número 35 donde vendía todo tipo de materias primas para repostería como harinas, azúcar, leche en polvo en su gran mayoría adquirido a crédito con varios proveedores.

“Mira a mí no me caía el veinte, hasta hace tres días que no tenía ya nada ni para comer porque se me acabó todo con lo que paso, debo todo porque debo mucho dinero, porque todo lo que tenía ahí era a crédito, lo bueno es que algunos proveedores se están portando bien, pero ahora como hace 27 años volver a empezar de nuevo”, expresó a punto de las lágrimas la comerciante.

Dijo que todo esto lo que sucedió en el mercado central, es a consecuencia de la irresponsabilidad, de orden y la falta de disciplina porque si las autoridades no permitieran la venta en el interior de los mercados los tanques de gas, así como artículos inflamables, no estaría pasando esto que hoy dejó a familias sin nada y con deudas por lo que deben de mercancía, todo estaba a crédito.

María del Carmen González es una de las afectadas por el incendio. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Al mismo tiempo, María del Carmen González Román, lamentó que, en Acapulco, no se tenga equipo adecuado para enfrentar este tipo de incendios, porque el día lunes llegaban las pipas sin agua suficiente y sin gasolina para enfrentar el gran incendio del mercado central.

Dijo que tiene más de 27 años de comerciante en el mercado central, desde muy pequeña vivía en ese lugar cuando su mamá era la comerciante y ahora perdió todo mucho dinero y mercancía que aún debe y que ahora espera que las autoridades los apoyen para salir adelante.

Manifestó que sólo ha podido rescatar de su local, fierros quemados, un banco pesado y una escalera, mientras todo lo demás fue consumido por las llamas.