Trabajadores inician paro y dejan sin clases a mil 200 alumnos del Cobach de la Zapata

Mil 200 alumnos se quedaron sin clases por el paro laboral que iniciaron trabajadores administrativos del plantel 16 del Colegio de Bachilleres, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, por el incumplimiento al acuerdo firmado el pasado 20 de setiembre.

Este jueves 1 de diciembre fue cerrado el plantel, exigiendo que sea reinstalado uno de los trabajadores que fue despedido injustificamente y que sean separadas dos personas que fueron contratadas eventualmente y que se les mantiene en sus áreas de trabajo.

Citaron el caso concreto de la trabajadora eventual Azucena Edith Cantú González, contratada prácticamente a escondidas y que debió permanecer hasta el día 15 del mes pasado, fecha en que vencía su contrato, pero sigue cumpliendo con su horario de trabajo.

El paro general de labores, lo realizan con apoyo del Sindicato Independiente de Trabajadores del COBACH, piden la reinstalación inmediata de su compañero Diógenes Martínez Morales, actualmente a la espera de ser recontratado, luego que fue dado de baja arbitrariamente.

En su defensa señalaron que lleva 5 años laborando y cumplió con los 8 contratos que son requisito para una base laboral, pero como le tocó en el periodo del entonces director general de los Cobach, Fermín Alvarado Arroyo, no se le contempló y el actual director general, Jesús Villanueva Vega, no lo ha considerado.

En lo que respecta a Azucena Edith Cantú González y Alejandro Benítez Hernández, estos fueron contratados en 2020 y 2021, respectivamente, pero actualmente se les quiere dar su base y sin respetar el derecho escalafonario, dejando al personal con antigüedad, sin oportunidad de basificarse.

Advirtieron que si este viernes no se atiende su demanda, continuará la suspensión de labores y no tendrán clases mil 200 alumnos por segundo día consecutivo, cuando no había necesidad si se hubiera cumplido con la minuta que se firmó.