Suspenden obra en Puerto Marqués por falta de presupuesto

Trabajadores de la obra en construcción de un puente que unirá las playas Puerto Marqués y Revolcadero en Acapulco, aseguraron que, el proyecto se encuentra suspendido por falta de presupuesto por parte del gobierno estatal.

En un recorrido por la zona, los arquitectos quienes más que trabajar cuidan el material que se localiza en la zona como varillas, graba, arena y otros instrumentos, señalaron que, tienen varias semanas sin dar continuidad a los trabajos.

"Se paró la obra, según porque el dinero se está invirtiendo en el tema de salud, por el problema del Covid-19, nosotros venimos pero no hemos trabajado, no sabemos más la verdad", señaló uno de los empleados quien no dio su nombre.

Cabe mencionar que, está obra consta además del puente, de una calle y ciclopista que fueron inauguradas desde el pasado mes de febrero de este año por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, donde se dijo que la inversión total sería de más de 64 millones de pesos.

En su momento el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado Guerrero (CICAEG), Javier Taja Ramírez, explicó que solo el puente costaría 34 millones de pesos, pero hasta el momento no ha sido concluido y la obra está detenida.