Suben hasta 60% licencias a restaurantes de la Condesa

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán, José Espinoza Lanche denunció que el gobierno municipal de Acapulco le está cobrando las licencias de funcionamiento con un incremento del 60 por ciento y varios negocios han tomado la decisión de ampararse.

Dijo que a pesar de que se acordó con la autoridad municipal pagar lo mismo que el año pasado, esto no se respetó y están haciendo un cobro de éste impuesto municipal de forma exhorbitante.

El empresario restaurantero, molesto señaló que no se vale que estén haciendo cobros exhorbitantes en el impuesto de las licencias de funcionamiento, cuando van pasando una pandemia y además tuvieron mal diciembre porque estuvieron rehabilitando banquetas y no recibieron clientes.

“Qué no tiene lucidez ? de hacer lo que están haciendo, quedaron que iba a quedar las licencias de funcionamiento con descuento y no una cosa exorbitante con el aumento de licencias, yo no sé qué piensa y es una mentira que iba a quedar igual, no están cobrando el doble”.

Comentó que en la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán están adheridos 250 establecimientos, el cuál algunos se han amparado ante el cobro excesivo de las licencias de funcionamiento.

“Me están cobrando una licencia que pagué yo el año pasado 46 mil pesos y ahorita 90 mil pesos más de 60 por ciento y es muchísimo y q todos nos están cobrando el doble y no se vale”, dijo el líder empresarial.

El costo de los permisos es muy alto. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Refirió que no todos los negocios tienen venta y dinero, y más con estas obras en la condesa tanto de rehabilitación de banqueta e introducción de tubería, porque tienen en su mayoría deudas de impuestos y pago a proveedores.

Recordó que el 31 de diciembre, la dirección de reglamentos se puso a cobrar una “cuota especial” para la fiesta de fin de año a parte de la licencia de funcionamiento. “Es mucho dinero lo que están cobrando”.

“Que se pongan a ver la situación en la que se encuentran y ver lo que estamos atravesando que sean sensibles porque así van a ser de los negocios quiebren al no haber ninguna entrada y se van a cerrar fuentes de trabajo”, advirtió.

Espinoza Lanche, solo pidió que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López haga algo al respecto sino va a haber “muchos problemas”.

“Sólo pedimos que nos cobre lo mismo que el año pasado, son bastantes negocios que se han amparado por el cobro alto de la licencia de funcionamiento”, precisó.