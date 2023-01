Suben hasta 40% insumos para las roscas de reyes

Elaborar las roscas tradicionales o de panque, para celebrar el Día de Reyes, se vuelve más caro cada año, pues con el argumento de la inflación, que en este primer trimestre se prevé que suba al 7.5 por ciento, todo se encareció y los insumos que se utilizan para su elaboración se incrementó hasta en 40 por ciento.

José Guadalupe Felipe Hernández tiene 18 años elaborando pan al estilo Chilapa pero también en estas fechas vende los dos tipos de rosca a su clientela que es muy exigente y tendrá que subirle el precio porque “todo subió”.

Dijo que lo que más subió al iniciar el año es la manteca, pero entre la harina, azúcar, huevo, levadura y mantequilla su costo tuvo un aumento del 40 por ciento.

Don José Guadalupe dijo que estos insumos que subieron forma parte los productos que ocupa para elaborar la rosca de Panque que lleva mantequilla y tradicional le agrega manteca.

La gente busca roscas económicas y no se basa a la calidad y el buen sabor. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Debido a que se observa unas bajas ventas, aún no sabe cuál será el costo de la rosca que empezará a preparar a partir de este miércoles pero buscará la forma de qué no se eleve mucho su precio y no pierda sus ventas.

Y es que, don José Guadalupe se tiene que enfrentar a la competencia desleal de venta de roscas que tienen los supermercados y que las dan un poco más económica, pero no ofrecen la calidad, como él prepara y vende.

Recordó que el año pasado el precio de las roscas las dio entre 200 a 350 las tradicionales y en 300 a 400 las de Panque.

“Aún no sabemos cuántas roscas vamos hacer, tenemos poco pedido y en comparación al año pasado en estas fechas ya teníamos mucho pedido, hay pocas ventas y mucha competencia”, dijo don José Guadalupe.

Lamentó que la gente busca roscas económicas y no se basa a la calidad y el buen sabor.