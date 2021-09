Sismo en Acapulco agravó daños en unidades habitacionales

Elba Peredo Nava, presidenta del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, dijo que durante la revisión que se hizo a tres unidades habitacionales en Acapulco, se encontró que la falta de mantenimiento ha sido el mal principal del daño de los edificios, el cual con el sismo del 7 de Septiembre de agravó más el daño estructural.

En entrevista, dijo que más de 20 integrantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Guerrero han participado de manera social en la revisión de edificios y puentes así como unidades habitacionales.

Reveló que durante la revisión que se hizo a los edificios de las Unidades Habitacionales como Coloso, Vicente Guerrero 200 e Infonavit Alta Progreso, a raíz del terremoto de magnitud 7.1 se agravaron más los daños porque la estructura perdió la seguridad y la resistencia por el agua y la falta de mantenimiento, el cual con cada movimiento se va desprendiendo.

Edificios de unidades habitacionales tienen daños severos y la corrosión ha llegado hasta la cimentación.

“El mal principal que se ha encontrado (durante la revisión) es que no se tiene la cultura de mantenimiento y se ha dejado que el patrimonio se destruya cuando se debe de tener una partida especial para el mantenimiento en cuantos edificios públicos y en el caso del privado es necesario cuidar sus estructuras del agua, que es el enemigo principal y dejamos que se filtre”.

Explicó que la filtración de agua en las paredes de los edificios de las unidades habitacionales ha provocado que con el tiempo la corrosión hace que se desprende el concreto y la estructura ya no cumple con la seguridad requerida.

Dijo que cada vez que ocurre un sismo se verifica las viviendas, pero siempre es lo mismo y resulta que se encuentran problemas de mantenimiento y que llevan años en el olvido y que no se les presta atención adecuada a sus viviendas.

Comentó que en la unidad habitacional Infonavit Alta Progreso, hay un universo de personas que quieren que los revisen sus edificios porque sufrieron daños y ya hizo inspección ocular en infonavit Coloso y la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200.

Es mejor demoler porque los edificios no cuentan con castillos y las varillas están completamente corroídas.

“Las unidades habitacionales que visitamos pues la vida útil ya está rebasada y además por falta de mantenimiento hizo que sufrieran daños en su infraestructura”, precisó.

Como servicio social profesional se revisaron tres unidades habitacionales en Acapulco y de manera independiente se estaban haciendo trabajos a las familias, a los amigos en verificar los daños de sus viviendas.

“La prioridad era revisar las unidades habitacionales porque algunas personas estaban durmiendo en albergues como la Unidad Deportiva y queríamos que tuviera una certeza de que si podrían regresar a sus casas y no se enfocamos mayormente en la vivienda”, dijo.

La vida útil de las unidades habitacionales ya está rebasada.

Manifestó que de acuerdo a inspección ocular que se hizo en la unidad Vicente Guerrero 200, los 38 edificios tienen daños severos y la corrosión ha llegado hasta la cimentación.

Comentó que los edificios se pueden reestructurar, no se dice que no, pero lo ideal y por el tiempo si les va a salir más barato construir y es mejor demoler porque estos edificios no cuentan con castillos y las varillas están completamente corroídas “y fueron abandonados en su mantenimiento ”.