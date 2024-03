Semana Santa, respiro económico para el comercio en Acapulco

La temporada de vacaciones de Semana Santa 2024, será un respiro económico para miles de familias acapulqueñas dedicadas a la prestación del servicio turístico y del llamado comercio informal que recorre las 21 playas de Acapulco.

Los dirigentes de organizaciones sociales relacionados al comercio informal en las playas y de servicios turísticos, señalaron que la llegada de miles de turistas nacionales en la temporada es alentadora ante la mala situación financiera en la que se encuentran aún viviendo miles de familias que perdieron su patrimonio con el huracán Otis.

Felipe Martínez, dirigente de comerciantes en platas Papagayo, Hornos, Morro y Calinda, manifestó que el comercio informal espera tener un respiro económico en estos 15 días de asueto de Semana Santa, luego de haber vivido una mala experiencia a consecuencia del pasado huracán.

“Estamos esperando muy bien esta temporada de vacaciones, esperemos que las cosas no cambien y que se deje venir miles de turistas, aún cuando Acapulco no está en un 100 por ciento de su reactivación turística y económica, tenemos que dar las facilidades para que lleguen los visitantes, se requiere de una buena afluencia para acelerar la reactivación no solo del sector empresarial, sino también de las miles de familias acapulqueños, que también se encuentran viviendo una severa crisis económica”, dijo.

Por su parte el presidente de la Coalición de Prestadores de Servicios Turísticos en Zona Federal, José Luis Ávila Vázquez, añadió que la llegada de visitantes en el periodo de vacaciones de Semana Santa, rescatará a más de 25 mil familias que viven de manera directa del sector turístico en las playas.

Comerciantes venden sus productos a turistas en las playas de Acapulco. / Foto: Enrique Hernández / El Sol de Acapulco

Manifestó que entre los sectores que estarán siendo beneficiados con el arribo de visitantes en estas dos semanas de asueto, se encuentran vendedores, propietarios de embarcaciones de recreación, así como propietarios de bocinas, músicos que también se integran en los recorridos de las playas ofreciendo sus melodías a los turistas.