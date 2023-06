Se deslinda CTM de cierre de empresas por problemas sindicales

Dirigentes de la CTM, deslindaron a la Confederación de Trabajadores de México de los cierres y quebrantos financieros de empresas que se mantienen cerradas en el puerto de Acapulco.

El secretario general del sindicato de trabajadores de la industria hotelera y gastronómica de Acapulco, Raúl Ramírez Gallardo, dijo que las empresas cierran la inflación y la crisis económica que les generan los altos gastos de pagos de servicios, los impuestos y permisos que se les obliga a cubrir para poder funcionar.

"No, la CTM, no es responsable del cierre de empresas en Acapulco, la confederación siempre ha estado de la mano de los empresarios, siempre buscamos ayudar para mejorar no sólo las condiciones de los trabajadores, sino también de los empresarios y las empresas que pagan la mano de obra", dijo el dirigente obrero.

Según algunos empresarios, en Acapulco, hay algunos hoteles y negocios que han cerrado a causa de conflictos generados por los sindicatos, esto los ha llevado a la quiebra y al olvido de los inmuebles donde funcionaron.

En este mismo sentido, el dirigente cetemista, César Landín Pineda, dijo que los conflictos sindicales, no son responsables de cierre de empresas en el puerto.

Señaló que la CTM, es una organización obrera que trabaja de manera muy equilibrada con los empresarios y con los propios trabajadores, que son los más afectados por el cierre de fuentes de trabajo.

Dijo que si hay empresas que dejaron de funcionar hace muchos años, pero no por conflictos sindicales, sino por la crisis económica que no pudieron aguantar por deudas, por falta de pagos de impuestos y servicios.

En Acapulco, hay desde hoteles hasta restaurantes y tiendas comerciales que desde hace varios años, dejaron de funcionar por diversas causas ajenas a los conflictos sindicales.