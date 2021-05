Se compromete Manuel Negrete a reactivar La Quebrada

El candidato a la gubernatura del estado por el partido Fuerza por México, Manuel Negrete Arias, calificó como un acto de nepotismo la designación de la candidata a la gubernatura por Morena.

Durante una gira por la zona de La Quebrada donde se reunió con integrantes de la Asociación de Clavadistas, Negrete Arias dijo que es una falta de respeto para todos los que en un momento buscaban ser candidatos por Morena, nombrar a alguien que no estaba considerado.

Sin embargo, el candidato del partido rosa expresó que este es un problema interno de Morena.

Por otro lado, al referirse al tema de La Quebrada, manifestó que una vez ganando las elecciones del seis de junio hará muchas cosas para embellecer y enaltecer este lugar que es considerado uno de los principales puntos turísticos de este destino de playa.

El ex futbolista puntualizó que los clavadistas van a contar con su apoyo para comenzar a reactivar la economía y la recuperación del turismo internacional.

"Yo no tengo ningún problema en invertir para reactivar La Quebrada, nosotros no venimos con falsas promesas, ni venimos a echarles un rollo, porque no somos unos políticos tradicionales", expresó.

Manuel Negrete, quien estuvo acompañado del candidato a la presidencia de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, destacó que hay muchos políticos tradicionales que sólo prometen pero no resuelven las necesidades de la ciudadanía y puntualizó que él está comprometido con Guerrero y que así como trabajó y resolvió los problemas que aquejaban a Coyoacán, lo hará ahora por su estado, porque Manuel Negrete no es un político tradicional.

Por su parte, el candidato a presidente municipal de Fuerza por México, José Alberto Alonso Gutiérrez, mencionó que uno de sus compromisos es regresar a Acapulco el mundial de clavados en La Quebrada, destacando que en otros lugares un espectáculo como tal costaría más de lo que se pide en el puerto por disfrutar el show.

"El Güero" Alonso también se comprometió a que una vez que asuma la conducción del gobierno de Acapulco, se abocará a buscar los recursos y la participación de dependencias federales y estatales para resolver sus demandas, así como recursos destinados a la conservación y mantenimiento del espacio por parte del municipio.