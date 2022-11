Se abre Cabo Marqués a la inversión inmobiliaria turística

El titular de la Promotora Turística en el estado, José Luis González De la Vega Otero dijo que la inversión en el Acapulco Diamante no ha mermado sino que se ha presentado el problema de que no hay más terrenos para nuevos desarrollos y algunos proyectos se harán en el brazo de Cabo Marqués, donde fue el origen de la expropiación de Punta Diamante.

Lea también: Acapulco mantiene inversión pese a la pandemia

En entrevista, dio a conocer que se acaba de reunir recientemente inversionistas de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y se iniciarán algunos proyectos inmobiliarios en Cabo Marqués donde está el hotel como Banyan Tree y algunos condominios y “toda esa zona es donde se va a desarrollar”.

La zona de Puerto Marqués fue el origen de la expropiación de Punta Diamante. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Dijo que en el Acapulco Diamante, los inversionistas han pedido seguridad jurídica y operativos policiacos, por lo que habló con el Secretario de Seguridad Pública en el estado, Evelio Méndez para que se haga un esquema de vigilancia.

Informó que la inversión que se tiene hasta el momento en la zona Diamante son nuevos desarrollos donde se aplica más de 20 mil millones de pesos por parte de grupos como Península, grupo ARA y se están creando más de 15 mil empleos.

Una de las cosas que solicitan los inversionistas son operativos de seguridad en la zona de Puerto Marqués. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

“ Hay confianza en Guerrero por los inversionistas y , en Acapulco y lo muestran esas inversiones… No ha mermado, no hay más construcciones en Diamamte porque ya no hay mas terreno no ha mermado la inversión”.

Dijo que en el área de playa Revolcadero y Barra Vieja ya hay pocos terrenos y están buscando los inversionistas terreno, pero los desarrollos siguen, pero ahora se hará en predios donde inició el desarrollo de Punta Diamante.