Salud: Brigadas médicas ayudan a contener riesgo de brote sanitario

La secretaria de Salud en Guerrero, Aidé Ibarez Castro, dijo que se ha contenido el riesgo de un brote sanitario en Acapulco, luego de la etapa post desastre que dejó el huracán Otis en Acapulco.

En entrevista, la secretaria de Salud dijo que "realmente hemos podido contener lo que se supone que íbamos a tener una vez en etapa de post desastre". Aseguró que con la ayuda de la Secretaría de Salud Federal y de otras entidades del país se han intensificado los recorridos en colonias afectadas como en la zona Poniente de Acapulco con brigadas médicas para atender a los habitantes de esa zona.

Lea también: Mantiene Acapulco atención médica con apoyo de la SSP

Comentó que se ha distribuido medicamento, principalmente mucho antibiótico y lo fundamental que se ha presentado, reconoció que hubo un problema descontrolado en las enfermedades crónico-degenerativas.

En ese sentido, mencionó que son pacientes que están tomando su medicamento sistemáticamente y no se tenía, porque se mojó y voló durante el huracán Otis.

"Los pacientes quedaron sin su medicamento y nos abocamos a cubrir el medicamento de enfermedades crónicos-degenerativos por lo que eran los enfermos que estaban ya descompensándose y si los dejábamos pues mucho más".

Añadió que se abocaron a atender las enfermedades crónicas-degenerativas pues son más de 400 pacientes que están bajo control porque estaban sin medicamento y sin farmacia, debido a que todas fueron saqueadas y no había donde comprarla, pero ahora ya está cubierta.

La titular de la Secretaría de Salud en el Estado comentó que por el problema de escasez de agua también se empezaron a presentar muchas enfermedades diarreicas.

Dijo que esperaban unos brotes de diarrea, pero no se presentaron, "tenemos casos de diarrea, pero como se están atendiendo no crece y no avanza como un brote sino como un problema de control".

Estado Pide el Congreso local declarar emergencia sanitaria en Acapulco

Las enfermedades respiratorias, dijo que se incrementaron en un 25 por ciento después del huracán Otis. Garantizó medicamentos para atender las enfermedades tanto crónico-degenerativas, diarreas, dengue, problemas de la piel y respiratorias, así también para atender casos de piquete de alacrán y serpientes.

En ese sentido, recomendó tener cuidado al hacer las labores de limpieza al momento de jalar árboles porque se corre el riesgo de que les piquen animales como serpientes y alacranes.

Por otra parte, Aidé Ibarez señaló que los centros de salud están en una etapa de reactivación de toda la red de servicios y puedan controlarse las enfermedades que se registren, luego de los daños que dejó el huracán Otis.