Ruth Zavaleta plantea seis ejes en materia turística

La candidata a gobernadora por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado planteó seis ejes en materia turística, entre ellos incrementar la conectividad, aplicar más presupuesto en promoción y seguridad, la construcción de un tren turístico y atraer más cruceros.

Durante un Foro Turístico donde participaron asociaciones de hoteles, prestadores de servicios turísticos, agentes de viajes, clavadistas y también ejidatarios de los bienes comunales de Cacahuatepec, a quien la invitaron a recorrer la zona, dijo que Guerrero tiene un gran potencial turístico que se debe de aprovechar, pues tan sólo la hotelería y la gastronomía aportan al estado el 74 por ciento de ingresos del PIB. Estado Se compromete Ruth Zavaleta con mujeres a mejorar su calidad de vida

Dijo que el objetivo de los seis ejes estratégicos que propone en materia turística es generar bienestar para las personas en sus hogares y empresas y enfrentar los problemas del sector.

Entre los seis ejes se encuentra el tema de seguridad turística donde se tiene que fortalecer la estrategia de seguridad pública para reducir la incidencia delictiva.

En ese sentido, aseguró que tiene experiencia en la administración pública y recordó que donde ella ha gobernado ha disminuido la violencia y los delitos.

“Tengo la posibilidad de decir que los resultados que yo he dado donde he estado gobernando he tenido éxito en la disminución de este problema”.

Planteó que dentro de la estrategia para reducir la delincuencia, se cuenta con dos ejes, el primero aplicar la cultura de la legalidad y restablecer el estado de derecho; y el segundo eje son los actos punitivos que se deben realizar por parte del gobierno federal y estatal para combatir la delincuencia organizada.

Comentó que se busca reactivar la actividad turística que poco a poco se fue perdiendo a raíz de los problemas de inseguridad, como los vuelos nacionales e internacionales.

En ese sentido, propuso traer vuelos internacionales de otros países que no venían antes para Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

Ruth Zavaleta, también planteo dentro de sus seis ejes, la creación de un programa eficiente de atención y protección al turista con lo cuál el visitante se sienta seguro al visitar el estado y retome confianza en la policía local y estatal.

Y es, que señaló que en Acapulco se ha vuelto común que a los automovilistas de turistas los detengan las patrullas confines de corrupción.

Ofreció una mayor vigilancia carretera por parte de elementos del ejército mexicano y otros cuerpos de seguridad y que los tres ordenes de gobierno y el sector turístico de manera conjunta a realicen campañas de difusión y prevención contra la prostitución y trabajo infantil.

La candidata a gobernadora por el partido de Movimiento Ciudadano, también se comprometió ante hoteleros, agentes de viajes y prestadores de servicios turísticos a realizar una campaña de promoción turística dirigida al sector de romance, eventos y convenciones, la comunidad LGTB, Bienestar y para aquellas comunidades receptoras de turismo de aventura y naturaleza.

Insistió en la construcción de un tren turístico que conecte en una primera etapa el centro del país con Acapulco y una segunda etapa que conecte a Guerrero con el tren maya.

En ese sentido, lamentó que Guerrero es el único estado del país y del sur que fue excluido de los planes del gobierno federal y por eso, insistió que es importante aplicar la conectividad del turismo con un tren.

También propuso dentro de sus seis ejes, impulsar el desarrollo turístico con nuevas rutas, reactivar la conectividad aérea con destinos nacionales e internacionales; recuperar un ambicioso programa de cruceros para impulsar los destinos turístico de Guerrero, así como atraer la inversión turística y privada.

Durante la intervención de los presidentes de las Asociaciones de hoteles, agencia de viajes, clavadistas entre otros integrantes del sector turístico solicitaron a la candidata a gobernadora de Movimiento Ciudadano crear una oficina de manejo de crisis, mayor promoción para los destinos de Guerrero a través de la creación del impuesto pro turismo, que el ex gobernador Zeferino Torreblanca desapareció; atender la reactivación de cruceros, un puente aéreo para traer más visitantes extranjeros y atender el tema de la oferta extrahotelera.