Propone Ruth Zavaleta reactivar la economía para abatir la violencia

Enfrentándose por primera vez a una competencia política como candidata a la gubernatura de Guerrero, por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Zavaleta Salgado aseguró que la prioridad para disminuir la pobreza en el estado es reactivar su economía, disminuir la inseguridad y la violencia y generar confianza para que regrese la inversión.

Ruth Zavaleta propone como candidata, la construcción de un tren turístico México -Acapulco para incrementar la conectividad y también impulsar la tecnología en Guerrero, aplicar más recursos a los municipios, además de un proyecto para generar condiciones de paz y seguridad en zonas consideradas como “focos rojos” por la violencia y apoyar las mujeres con la creación de guarderías y acciones contra la violencia de género. Estado Ruth Zavaleta se compromete a destinar 60 por ciento del presupuesto a los municipios

Con una campaña austera y con poco publicidad, Zavaleta Salgado reconoce que aceptó muy tarde ser la candidata, lo que ocasionó que el partido Movimiento Ciudadano no hiciera toda la propaganda de campaña y contratos previos de publicidad que se requieren.

Zavaleta, siempre ha apoyado en sus campañas políticas con sus ideas y propuestas a candidatos como Manuel Añorve, Félix Salgado y Beatriz Mojica y ahora ella busca convencer a la gente de que las mujeres pueden gobernar y ser un quiebre en la transición para las nuevas generaciones.

Entrevistada en la redacción del Sol de Acapulco, Ruth Zavaleta también llamó a defender al Instituto Nacional Electoral (INE), pues consideró que el presidente de la República se ha dedicado atacar a esta institución sólo porque no se han doblegado con él y a lo que es su voluntad.

Foto: Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

RUTH ZAVALETA Y EL PROCESO ELECTORAL

—¿Qué espera de este proceso electoral en Guerrero, habido muchas sorpresas y una de ellas es la candidatura de Félix Salgado?, se le preguntó.

—Yo espero en particular de mí que pueda convencer a todos los ciudadanos, comenzando por ustedes por las mujeres, por los jóvenes. Yo soy nueva aquí prácticamente en la competencia política, en este pleito aunque he participado muchas veces no lo había hecho directamente, yo traigo ideas innovadoras que creo que pueden generar condiciones diferentes a las que han generado los políticos tradicionales.

Hay que hacer un quiebre, hay que ser radicalmente diferente, que los políticos ahora hagan algo diferente para que pueda ser diferente al estado. Creo que yo puedo hacer la política que haga el quiebre y sea la transición para que las nuevas generaciones tomen las riendas del Estado; Los jóvenes deben de gobernar deben con sus ideas innovadoras sacar adelante nuestro estado.

Llamó a la gente a comparar a un personaje que está señalado de ser delincuente y agredir a mujeres, "a que a mí me digan que no tenga ninguna infracción, no es que quiera decir que él sea menos que yo, pero la gente tiene que decidir por lo bueno, lo malo, y yo creo que yo soy la buena. Yo les traigo ideas nuevas no traigo antecedentes de estar agrediendo a nadie y de ocasionar conflictos y creo que tengo derecho de aspirar legítimamente pero además que tengo las mejores ideas para sacar adelante el estado".

Foto: Movimiento Ciudadano Guerrero | Facebook

Para Ruth Zavaleta, la campañas con los candidatos que tiene Movimiento Ciudadano, ha sido una agradable sorpresa para ella porque se hay candidatos jóvenes que vienen a refrescar la actividad política en Acapulco y son jóvenes que son lideres de sus colonias.

Para ella es nuevo, luego de venir de estructuras partidarias desde hace 30 años donde hacía campaña territorial, En los últimos años se dedicó a la cuestión académica.

Sin embargo, dijo que la pandemia vino enfrentarnos a una situación muy complicada en Guerrero y es, que durante su recorridos por municipios se ha encontrado con la falta de conectividad, “tenía planeado realizar 80 por ciento de campaña por medio de redes y 20 por ciento por medio territorial”.

Foto: Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

Dijo que le ha sido complicado arrancar su campaña rumbo a la gubernatura donde además se ha encontrado con bloqueos carreteros por personas que están exigiendo fertilizante

Durante su recorrido por colonias del puerto de Acapulco se encontrado una población que vive con condiciones óptimas ya que algunos tienen agua, tienen conectividad, transporte, mientras que alrededor de Acapulco, se encuentra el cinturón de pobreza y donde hace falta el agua potable.

Señaló que no se puede estar presumiendo en que querer impulsar un turismo de punta y si no se piensa primero en ser sustentable en la vida de los ciudadanos y que sufren de la falta de agua.

Dijo que es uno de los problemas que considera prioritario rescatar de manera inmediata es el problema de la falta de agua.

Foto: Movimiento Ciudadano Guerrero | Facebook

UNA RAZÓN DE PESO

Ruth Zavaleta dijo que una de las condiciones que puso para aceptar la candidatura a gobernador por Movimiento Ciudadano es encabezar una demanda de las mujeres de no violencia, digamos una causa.

Comentó que ella estaba dedicada a la academia cuando surgió este problema coyuntural de que varias mujeres denunciaron a Félix Salgado Macedonio de violación y no se les procura justicia.

Dijo que le pareció incongruente que ella siendo guerrerense especializada en la igualdad de género y no violencia, no estuviera haciendo algo.

“Cuando Movimiento Ciudadano me invitó por primera vez, yo no había aceptado ser candidata, yo acepto pero si ustedes me permiten ir encabezar la lucha de las mujeres y poner énfasis y no poner oídos sordos a las demandas que están haciendo ellas a lograr que su voz sea magnificada y que si se los procure justicia, que es cuando yo acepto venir. No tengo solamente esa propuesta de trabajo, ya presenté más de 30 puntos para aterrizar acciones muy puntuales a favor de las mujeres”, precisó.

Aseguró tener propuestas de diferentes temas y confió en que pueda convencer a los ciudadanos de que es la mejor propuesta para la gubernatura de Guerrero y pueda lograr disminuir la inseguridad, disminuir la violencia en general, pero sobre todo apoyar y defender a las mujeres de los diferentes tipos de violencia.

Foto: Carlos Ortiz | El Sol de Acapulco

¿Qué propone Ruth Zavaleta ?

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, propone reactivar la economía y lograr que los ciudadanos en Guerrero no dependan de la limosna que les da el gobierno federal o una dádiva como lo está haciendo en esos momentos de transferir dinero a la gente pobre que no les va a resolver su problema de inmediato.

“Con esas transferencias ha estado salvando y puede ser pretexto de la pandemia, pero no podemos permanecer así y tenemos que reactivar la economía, tenemos que invertir en las Pymes darle recurso, volver a regenerar a reestructurar para dar empleo”.

Hasta el momento a Ruth Zavaleta, no le ha costado ni se le ha impedido a ingresar a un municipio de Guerrero por problemas de conflictos sociales o violencia e insiste que no pedirá seguridad.

Recordó que ella siempre ha participado en campañas políticas y ha ayudado a los candidatos que han buscado un cargo de elección popular por Guerrero, como Beatriz Mojica, Félix Salgado, Manuel Añorve por lo que ha recorrido la Sierra, la Montaña, la Costa Chica, Costa Grande y la zona Norte y nunca vio que hubo problemas para hacer campaña política.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Dijo que a ella no le han dicho que no puede recorrer cierta zona o región sino al contrario la han invitado a ir a sus comunidades y municipios y visitará la región de la Tierra Caliente, considerado como foco rojo por inseguridad.

—¿Va pedir seguridad ?

—No me han dicho que yo tenga problemas de recorrer alguna zona, no voy a pedir seguridad porque nadie me ha amenazado y no me han dicho que haya riesgo de que yo ande exponiendo mis ideas y no creo que sea peligroso exponer mis ideas, creo que le conviene a todos los ciudadanos de Guerrero, porque todos queremos seguridad para nuestros hijos.