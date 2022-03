Restringe Abelina su agenda a medios de comunicación

El gobierno de la Cuarta Transformación y de puertas abiertas que asegura tener la alcaldesa Abelina López Rodríguez en el ayuntamiento de Acapulco, sólo queda en un discurso cuando restringe sus actividades a un sólo grupo de medios de comunicación.

Desde hace varios días, la presidenta de Acapulco quien ha declarado que no se puede castigar a nadie por que el trailer se conducía sólo en la Autopista del Sol durante el enfrentamiento de normalistas de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional, evita mandar su agenda de eventos públicos a los medios de comunicación que cubren la fuente del ayuntamiento.

La alcaldesa, no sólo en declaraciones y discursos en eventos, sino también en videos que son publicados en sus propias redes sociales y de la misma dependencia de Comunicación Social, ha manifestado tener un gobierno de puertas abiertas y transparente que no ocultará nada a los acapulqueños porque no viene por los moches ni a robar como no lo ha hecho en sus más de 35 años de trabajo como gestora social.

La agenda de actividades de la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez se ha transformado en selectiva sólo para cuatro medios de comunicación, los cuales acuden a sus actividades en distintos puntos de la ciudad.

Han sido varios los desencuentros de la alcaldesa con los medios de comunicación, el primero de éstos el pasado 29 de octubre cuando vecinos del Infonavit Cuauhtémoc bloquearon la avenida para exigir servicio de agua potable, en este lugar, la primera autoridad responsabilizó a los medios de provocar la alarma sobre la violencia que hay en Acapulco.

Posteriormente, intentó enfrentar a los vecinos del Infonavit Cuauhtémoc contra los medios de comunicación, que en ese momento cubrían la protesta por la falta de agua potable que se sufre en casi toda la ciudad.