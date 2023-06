Restaurantes buscan otras alternativas de proveedores

Restaurantes y otros giros comerciales, adheridos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Acapulco han tenido que buscar otras alternativas de consumo emergente, debido a que los comerciantes del Mercado Central no tienen los productos suficientes para satisfacer la demanda.

El presidente de la Canaco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que mientras se rehabilita el mercado central, que sufrió la madrugada del lunes un fuerte incendio afectando a más de 570 locales entre ellas las abarroteras, se están recurriendo a otros proveedores que se ubican en la central de abasto, super mercados y la parte alta del mercado donde hay abarroteras, verduras, plásticos y de ahí se están surtiendo por el momento.

“Tuvimos que optar por sitios de consumo emergente como central de abasto, supermercado, abarroteras que se ubican en la parte alta del mercado que no se quemó y es la que estamos utilizando”.

Comentó que debido a que estos negocios perdieron todo, por el momento no tienen mercancía suficiente para abastecer las necesidades de los negocios como restaurantes , restaurante -bar y de otros negocios que acudían a comprar en esa zona.

Añadió que algunas calles que están alrededor del Mercado Central están cerradas por precaución pero eso también impide que algunos comerciantes lleguen con sus vehículos para cargar mercancía y mejor optan por buscar otros proveedores.

Martínez Sidney, dijo que este día que intentó llegar al mercado central para hacer compras no pudo por el bloqueo y tuvo que acudir a un supermercado.

Llamó a los líderes de comerciantes del Mercado central que no politicen está tragedia y no alteren el orden público, pues no abonan en nada.

“Es un llamado respetuoso que los líderes oportunistas no utilicen la tragedia de otros para hacerse de fama o de seguidores, esto no es concebible y es una situación inmoral”.