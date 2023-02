Restaurantes alcanzan ventas del 50% en San Valentín

Para festejar con amigos, amigas, familia y en pareja el Día del Amor y la Amistad, los restaurantes durante los desayunos y comidas reactivaron su economía y alcanzaron ventas del 50 por ciento.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos (Canirac) en Acapulco, Enrique Castro Soto, dijo que están arrancado de manera muy positiva el festejo del 14 de Febrero y la mayoría de los negocios durante el desayuno reportaron afluencia del 80 por ciento.

Los establecimientos son adornados con globos de corazones./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Consideró que el 14 de Febrero es la segunda festividad del año que representa mayor venta después del 10 de Mayo, y añadió que Febrero ha sido un mes muy positivo después del primer puente por el Día de la Constitución y aún se espera el Mextenis que también genera buena derrama económica para la industria gastronómica.

Castro Soto, dijo que este día es de reactivación económica para los restaurantes y el personal y a pesar de ser un día Martes, refleja un saldo positivo porque algunos negocios que ocupan para cerrar, les da mayor movilidad de comensales durante el desayuno y comida.

“Hay buena afluencia en desayunos y hemos visto más ventas que un día normal, durante el desayuno y comida se pronostican ventas del 50 por ciento”.

Esperando a la pareja de enamorados./ Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Durante las cenas se pronostica un repunte de un 30 por ciento.

Recordó que en comparación al año pasado si se está viendo un incremento en las ventas y afluencia de comensales.

El presidente de la Canirac dio a conocer que ante el incremento de la inflación y en los costos de los productos de la canasta básica hasta en un 60 por ciento, algunos restaurantes hicieron un ajuste en su menú pero sin que refleje beneficio o que afecte a los comensales.

Señaló que hay mucha competencia en la industria gastronómica y el comensal está cuidando más dinero.

“La estrategia de subir precios no es pertinente para los restaurantes y lo que están optando algunos negocios es dar menos producto en muchos rubros porque aunque la canasta básica está incrementando, nosotros no podemos incrementar los precios de los menús en la misma proporción porque nos impactaría y no irían los clientes a consumir”, precisó.