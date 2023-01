Relevan a todos los directores de áreas policiales en la SSP municipal

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, dio a conocer a los nuevos directores de las áreas policiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de la creación de la dirección de proximidad ciudadana.

Indicaron que la Secretaría de Seguridad Pública, tiene un total de dos mil 195 elementos, y de estos sólo mil 300 realizan funciones de proximidad social fuera de la dependencia, todos los días divididos en tres turnos.

En conferencia de prensa en la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo, la alcaldesa manifestó que este proceso es parte de la nueva restructuración y el fortalecimiento que se tendrá durante este año al interior de la dependencia a cargo del Capitán de Fragata de la Marina Adrián Olivas Franco.

Sin precisar de qué corporación provienen los nuevos mandos, la primera edil, nombró como director de la Policía Auxiliar al licenciado Jaime Aguirre, mientras que, a Luis Enrique Vázquez Rodríguez, será el comisionado de Protección Ciudadana, así como a Darío de la Rosa, quien estará al frente de la dirección de la Policía Municipal Preventiva, mientras que, en dirección de la Policía Vial, fue asignado el licenciado Teodoro Barón Guadarrama.

En tanto la presidenta Abelina López Rodríguez, en la conferencia de prensa en la que no detalló de donde provienen los nuevos funcionarios de la seguridad pública, dio el nombramiento como encargada de despacho en la secretaría del ejecutivo municipal a la maestra Leslie Bueno.

“Vamos al fortalecimiento de la SSP, se trata en ir pensando de cómo pudiéramos no solo en el cambio de imagen sino también ir buscando como pudiéramos ir ayudando al interior, como el ir liquidando a quienes ya no pueden hacer un trabajo de proximidad social afuera de la dependencia, Acapulco en estos momentos no está para experimentos, vamos al fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública”, expresó la alcaldesa Abelina López Rodríguez, al tiempo de anunciar que en el mes de febrero, llegaran 40 nuevas patrullas a la dependencia.

La alcaldesa Abelina López anunció la creación de la dirección de proximidad ciudadana. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Abundó que se requiere reforzar todas las áreas para fortalecer las grandes demandas que la ciudadanía reclama, por lo que en este sentido se consideró pertinente hacer los cambios al interior de las direcciones de la Secretaría de Seguridad Pública, e insistió que esto responde únicamente al fortalecimiento de la seguridad en la ciudad.

Por su parte el secretario de seguridad pública, Adrián Olivas Franco, dio a conocer que la secretaría a su cargo, tiene un registro de dos mil 195 elementos de los cuáles 600 pertenecen a la policía auxiliar, mientras que 157 están incapacitados, 80 en un proceso de liquidación por su edad y 60 más comisionados, por lo que la fuerza de reacción que trabaja diariamente con mil 300 efectivos.