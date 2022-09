Regidores aprueban nombramientos en el Ayuntamiento

Regidores del cabildo de Acapulco, aprobaron las propuestas de la alcaldesa Abelina López Rodríguez para los cargos de secretario general del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor y Carlos Armando Morillon Ramírez, como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Durante la octava sesión extraordinaria de cabildo, los ediles dieron su reconociendo al trabajo que ha estado realizando en este primer año de administración José Juan Ayala Villaseñor, durante el tiempo que coordinador general de asesores y como jefe de la oficina de Presidencia.

Sin embargo, los regidores aseguraron desconocer a Carlos Armando Morillon Ramírez, pese a esto, le dieron su respaldo para aprobarlo como secretario de Administración y Finanzas, en sustitución de Erick Manuel Aranda, quien dejó el cargo a ocho meses de haber sido nombrado.

Propusieron la presentación de los planes de trabajo de los dos nuevos funcionarios del gobierno de Acapulco, para conocer el programa que desarrollarán durante el periódo en el que se encuentren al frente de las dos secretarías.

La designación de los dos nuevos funcionarios del gobierno municipal, se realizó por mayoría de votos y con el voto en contra de la regidora por el Partido de Movimiento Ciudadano Brenda Jazmín Hernández Marino.

En la sesión los regidores también revocaron el poder para la administración de recursos financieros a quien fuera secretario de Administración y Finanzas, Erick Manuel Aranda Hernández, dicho poder le fue otorgado para apertura de cuentas, y liberar cheques de manera mancomunada al nuevo funcionario.

Carlos Armando Morillon Ramírez es el tercer secretario de Administración y Finanzas en un año de gobierno de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.

Por su parte, López Rodríguez, afirmó que estos cambios no provocarán contratiempos, sino todo lo contrario se va a fortalecer el trabajo ya que se requiere un nuevo dinamismo en la administración.

Indicó que tanto la ex secretaria general del Ayuntamiento, Irma Graciela Lee González, así como el ex titular de finanzas, Erick Manuel Aranda Hernández, no se van de la administración.