Recientes homicidios dan mala imagen al puerto

La Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo en el estado (Fecanaco), condenó los hechos de violencia que se registraron durante el fin de semana en Acapulco pues afecta la imagen a nivel nacional e internacional y pone nuevamente al puerto como un lugar violento.

El presidente de la federación, Alejandro Martínez Sidney exigió a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda pronto esclarecimiento de estos asesinatos, que se han registrado en plena temporada vacacional.

“Estos hechos violentos en plena temporada afectan nuestra imagen a nivel nacional e internacional, nos pone nuevamente como un puerto violento y eso en nada nos ayuda y exigimos a la gobernadora Evelyn Salgado pronto esclarecimiento de estos atentados y asesinatos”, precisó.

Lee también: Regresan los operativos en bares y discotecas

Pidió que se de con el paradero de estos delincuentes que están dañando a la sociedad y aseguró que es la obligación de la gobernadora Evelyn Salgado dar resultados “cosa que no hemos visto en su gobierno y lamentamos mucho que no se tome con seriedad este tema y no se vea ya un resultado ante esta alta de extorsiones y asesinatos en zonas turísticas de Acapulco”.

Dijo que el sector empresarial, condena estos arteros asesinatos y exige justicia inmediata contra el homicidio de prestadores servicios turísticos, quienes hacen un esfuerzo para llevar el sustento a sus hogares y se hace notar que en todo estuvo relacionado con las extorsiones.

Martínez Sidney, aseguró que lo que está fallando es la prevención del delito y la investigación de quienes lo cometen. “Si no hay detenciones de responsables, seguirán asesinando a prestadores de servicio turístico así que se tiene que hacer las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de estas personas”.

Recordó que ya se ha denunciado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estos hechos de violencia.

“Estos hechos violentos en plena temporada afectan nuestra imagen a nivel nacional e internacional, nos pone nuevamente como un puerto violento y eso en nada nos ayuda y exigimos a la gobernadora Evelyn Salgado pronto esclarecimiento de estos atentados y asesinatos”, precisó.