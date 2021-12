Rechaza PRI que Guardia Nacional se incorpore a la Sedena

El senador de la República, Manuel Añorve Baños, confirmó que la bancada del PRI no respaldará que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como lo anunció en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador federal recordó que ha sido respetuoso y públicamente ha defendido a esta institución, porque lo que ha echo el Ejército y la Marina Armada de México es ayudar con el plan DN-III, con los efectos de los sismos y fenómenos meteorológicos que han afectado a Guerrero.

Pero en lo particular y esa será su postura pública, no está de acuerdo que se incorpore al Ejército, "eso no es posible, hace dos años le dimos al presidente de la República la Guardia Nacional por unanimidad, incorporando las demandas de las ONG que hablaban de la militarización, le dimos una Guardia Nacional autónoma y que bajara los índices de los delitos".

De permitirlo, alertó que se estaría militarizando al país y recordó que su existencia es hasta el final del sexenio, así fue el acuerdo, entonces hay que darle la oportunidad de que desempeñe su función para la que fue creada y se salvaguarde los derechos de los militares que se incorporaron a la Guardia Nacional, que no perderán su antigüedad ni sus derechos para seguir ascendiendo en su carrera militar.

Por otra parte, indicó que dentro de la agenda parlamentaria del próximo año, también se discutirá la reforma eléctrica y seguirá insistiendo que se baje el costo de la tarifa eléctrica a Guerrero.

Respecto al referendo que se está dando entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el titular del Ejecutivo federal por la consulta de revocación de mandato, indicó que es importante una mesa de diálogo y de los acuerdos, para que se resuelva el tema de los recursos y se haga en los tiempos ya establecidos.