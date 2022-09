Respalda Abelina presencia del Ejército en las calles

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, afirmó que la presencia del Ejército Mexicano es garantía de seguridad en las calles, sin embargo, reconoció que la permanencia de las fuerzas armadas fuera de los cuarteles, si requiere que baje a la opinión de la sociedad a través de la consulta ciudadana que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista minutos antes de iniciar una sesión de cabildo extraordinaria en la que presentó su propuesta de ley de ingresos para el 2023, la alcaldesa insistió que es bueno que el tema del ejército baje a la sociedad, debido a que la ruta de la izquierda, no es la militarización del país como se ha querido plantear por la oposición.

“Sobre la propuesta de la consulta ciudadana que va a realizar gobernación convocando a los gobernadores y a los presidentes municipales, yo creo que, si se requiere que baje a la sociedad, porque será la propia sociedad, quien tendrá que ayudar con su opinión sobre el tema importante que plantea el presidente para seguir manteniendo a las fuerzas armadas en las calles realizando acciones de seguridad pública”, preciso la primera edil.

Dijo que el tema de las fuerzas armadas en el país es polémico, porque si lo ven desde la ruta de no gobierno y si como ciudadano, la percepción quizá será diferente en una militarización, cosa que no es la intensión del actual gobierno federal que trabaja en el combate de la inseguridad que se generó desde pasadas administraciones en las que no se atacaron las causas que generan uno de los principales problemas que afecta a los mexicanos.

Señaló que de manera muy personal la Guardia Nacional, debe de ser momentánea, debe de tener un plazo, “Yo creo que hay dos temas que si el 24 o el 28, yo creo que el 28 no puede ser, en lo que tenemos que ir avanzando es en como mejoramos en todos los aspectos, y en el ir atacando las causas que generan la inseguridad como la pobreza como la que se sufre en Acapulco donde se tiene un 61 por ciento de pobreza”.

Insistió en estar de acuerdo con la consulta ciudadana propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poner a consideración de la ciudadanía el tema del Ejército Mexicano.

De acuerdo a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ejercicio participativo en el país, se estará desarrollando por la secretaría de gobernación federal el próximo domingo 22 de enero del 2023.