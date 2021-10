Rechaza Eloy Salmerón acusaciones en su contra

Tras afirmar que mienten quienes lo acusan de malversar 12 millones de pesos en el pasado proceso electoral, Eloy Salmerón Díaz, afirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) recibió un poco más de cinco millones para gastos de campaña.

Un tanto molesto, en entrevista exclusiva a El Sol de Acapulco, el candidato a presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, recordó que, quien lo acusa se le olvidó que su partido tiene órganos donde se pueden dirimir este tipo de controversias.

"Ellos saben que existe una Comisión de Fiscalización, tanto estatal y nacional, que hay un Consejo Estatal en donde se rinden cuentas y que si no se ha podido sesionar de manera presencial se debe a la pandemia del Covid-19", dijo.

Además, Salmerón Díaz, aclaró que no hubo más recursos que los que otorgó el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Guerrero, "que chequen en su página que entregó al partido cinco millones 316 mil pesos. No hubo más apoyos ni los 12 millones de pesos que señalan, eso es falso y es una mentira".

Consideró que estas acusaciones sin fundamento, sólo pretenden dañar la imagen de Acción Nacional y convertir en un cochinero la elección interna de este 24 de octubre, donde tiene plena confianza que contará con el respaldo de la militancia y que repetirá por otro periodo más en la dirigencia estatal.

Por tanto, dijo, que no se distraerá y continuará con su campaña, invitando a los panistas de bien a sumarse a este gran proyecto que tiene como premisa la unidad y el fortalecimiento de su partido, para ser competitivos en las elecciones del 2024.

-¿Procederá legalmente en contra de los consejeros estatales que lo acusan de malversar recursos de la elección de gobernadora?

No tiene caso hacerles caso a los grillos estos, son un grupo chiquito, que no están haciendo su trabajo y no van a engañar a la militancia. Yo voy a salir fortalecido de esta elección, rubricó.