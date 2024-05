¡Que no se te pase! Lleva a tus michis y lomitos a esterilizar

¿Tienes lomitos o michis? Lleva a tus mascotas a esterilizar, vacunar, y desparasitar de manera gratuita en las instalaciones de la Dirección de Salud Municipal en la colonia Hogar Moderno, a fin de mantener el control natal de caninos y felinos.

La brigada se realizará del 6 al 10 de mayo en un horario de las 8:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, en donde se entregarán fichas a los dueños de los felinos y caninos.

Se informó que para realizar la esterilización, se recomienda llevar a sus mascotas limpias, sin garrapatas, ni pulgas, con ayuno de agua y no haber ingerido ningún alimento mínimo 8 horas antes, no gestantes, no lactantes, no en celo, y serán atendidos perros y gatos criollos, mayores a 3 meses.

Asimismo se sugirió llevar bolsas para recoger excretas, llevar una cobija limpia o transportadora.

Se dio a conocer que se entregarán las fichas a los dueños de las mascotas para su vacunación, desparasitación y esterilización conforme vayan llegando.