Que no se politice el caso San Miguel Totolapan: Evodio Velázquez

A una semana de la jornada violenta que se vivió en el municipio de San Miguel Totolapan, perredistas piden que no se politice el caso y que se haga justicia por el asesinato del que fuera alcalde y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Conrado Mendoza Almeda y su padre, a quienes tratan de vincularlos como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

El dirigente de la corriente Nueva Mayoría, Evodio Velázquez Aguirre, respondió a los señalamientos que se han hecho en contra del malogrado primer edil Mendoza Almeda y a su padre, Juan Mendoza, también militante del partido del sol azteca, a quienes se les pretende relacionar con la delincuencia organizada, exigiendo que se investiguen los hechos y que se haga justicia.

Entrevistado minutos después de encabezar las brigadas de apoyo a los habitantes de las colonias que resultaron afectadas por la tormenta tropical “Karl”, dijo que la estrategia de seguridad ha dejado mucho que desear en los resultados que se pretenden. “Hoy lo de San Miguel Totolapan sale de las manos del gobierno federal, estatal y municipal, fue una masacre y por eso exigimos justicia y que no quede impune”.

El también ex presidente municipal de Acapulco, Velázquez Aguirre, consideró que tampoco puede ser viable que a quienes perdieron la vida se les señale como presuntos implicados y que tienen vínculos con la delincuencia, al decirse que se tienen estos datos en documentos del Ejército. “Yo me preguntó ¿Por qué no se actuó en su momento?”.

Por eso, indicó que han sido enérgicos en el partido, exigiendo que no se politice un tema tan importante y tan sensible para el pueblo de México y, que haya todas las garantías y un planteamiento público de seguridad, para garantizar justicia para las víctimas de estos hechos de violencia.

Por otra parte, también opinó al acuerdo del Cabildo de aumentar en un 12 por ciento el impuesto del predial, al respecto, aseguró que se trata de un golpe a las familias acapulqueñas, “en el tiempo que goberné me tocaron momentos difíciles, pero nunca aumentamos un peso a los impuestos, fuimos muy respetuosos y dimos incentivos a los contribuyentes”.