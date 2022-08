Protestan taxistas por anarquía vial en la Cima

Trabajadores del volante realizaron una protesta a la altura de la Cima, para exigir el reordenamiento del comercio informal y que el semáforo opere de manera intermitente, para poner fin a los congestionamientos viales y no provocar atropellamienros.

Los inconformes pertenecientes a la Federación de Transportistas Unidos del Estado de Guerrero, al filo de las 3:30 de la tarde de este lunes, hicieron una parada a la altura del puente peatonal y exigieron que se atienda el problema que ocasiona un cuello de botella en ese punto, que les ocasiona pérdidas económicas por el lento tránsito.

Al sitio arribó el subsecretario general de Gobierno Municipal, Antonio Rojas Marcial, quien acompañado por el director de Movilidad y Transportes, José Ramírez Arregin, atendieron a los trabajadores del volante, quienes amenazaban con bloquear la carretera federal México-Acapulco.

El funcionario municipal tras escucharlos, les notificó que será una prioridad reordenar el comercio informal y notificarle que no pueden estacionar sus vehículos ni descargar mercancía, a fin de evitar que se formen embotellamientos.

Además, acordó con los taxistas de colectivos amarillos que respetaran las áreas de ascenso y descenso del pasaje, pero aquel que no lo respete, se le aplicará una infracción; además, el semáforo que se instaló a la altura del distribuidor vial, seguirá funcionando, pero de manera intermitente.

El director de Movilidad y Transportes, Ramírez Arregin, por su parte, asumió el compromiso de colocar policías viales que den fluidez y que vigilen que no se estacionen en doble o triple fila, porque serán sancionados y no se permitirá que en ese tramo se use como estacionamiento.