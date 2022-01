Protestan concesionarios del Parque Papagayo

Más de 50 concesionarios protestaron en la entrada principal del Parque Papagayo en la Costera Miguel Alemán para pedir la salida de la secretaría del Bienestar y Desarrollo Social Maricarmen Cabrera y de la Directora Ivonne Penélope Tabares Torres por abuso de poder.

Los inconformes colocaron dos lonas donde señalaron que las funcionarias los han discriminado y no han dado solución a sus peticiones.

Neyra Robles Martínez una de las concesionarias declaró que están molestos porque los han movido de sus espacios y las rentas se incrementaron al 300 por ciento, “de mil pesos que pagamos hoy quieren cobrarnos 6 mil, a 5 compañeras que tenían la concesión de los baños se las han quitado, así como al del tren y al de las lanchas en el lago”.

Explicó que son 61 arrendatarios afectados y llevan más de dos años en la lucha, que han sido atendidos en 4 ocasiones por la secretaria del Bienestar y los ha tratado mal y de manera prepotente.

Además detallaron que los locales están muy pequeños y “en forma de rebanadas de pizza”, lo cual para ellos representa inseguridad porque están destapados y así les robaran con facilidad.

Por su parte, el ambientalista José Antonio Maciel Pérez dijo que la prepotencia de la directora del parque ha ganado el repudio de ambientalistas, arrendatarios y vendedores de raspados, por ello se han unido para pedir su salida.

El senador de la República, Félix Salgado Macedonio, dialogó con los manifestantes e impidió que se bloqueara la Costera. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

“No sabe escuchar, dice tener todo y no tiene nada, se sabe de su corrupción en licitaciones de obra pública a su paso con ese cargo no es posible que la sigan sosteniendo, a no ser que su única función sea firmar toda la porquería que existe en la supuesta remodelación del parque que en realidad es una tala de árboles y construcción de enormes planchas de concreto”, señaló Maciel Pérez.

Explicó que en días pasados se reunieron con la directora del parque, Ivonne Tabares, para presentarles unas propuestas de mantenimiento agroecológico, actividades deportivas, culturales y educativas.

Al lugar llegó el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, quien dialogó con los manifestantes e impidió que se bloqueara la Costera, asimismo se comprometió a que los atienda su hija la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, minutos más tarde los inconformes se retiraron del lugar.