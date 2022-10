Protesta personal docente por abandono de jardín de niños en la Morelos

Personal docente del Jardín de Niños Juan Ruiz de Alarcón de la colonia Morelos, denunciaron que desde el 2016 fue cerrado el plantel y tienen que rentar para poder cumplir con dar clases a los educandos.

El personal docente perteneciente a la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), afirmaron que el cierre del kínder fue por estar en malas condiciones.

Por ello enviaron oficios a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y solicitaron su pronta rehabilitación, pero nunca les hicieron caso y la situación se complicó con la pandemia del Covid-19.

Ante el abandono del jardín de niños, el secretario general de su sección, Juan Alberto Rodríguez Rendón, tomó el caso para plantearlo en la próxima reunión con los funcionarios del gobierno del estado y se habilite el edificio.

Denunció que de los 140 alumnos que tenían inscritos, actualmente solo asisten 40 y por ello, el personal docente ya no va a rentar, ocuparan el plantel y hacen responsable al gobierno del estado si se llega a presentar algún accidente por el mal estado del jardín de niños.

Rodríguez Rendón aseguró que no es el único plantel que se encuentra en mal estado, existen otras escuelas que sufrieron daños por los sismos y todavía no han sido reparados por las autoridades, por lo que de no haber respuesta se van a movilizarse nuevamente.