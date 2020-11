Protesta dirigente de Guerrero en Lucha a las afueras de Protur

El dirigente de la Asociación Civil Guerrero en Lucha, Genaro Vázquez Flores, inició una protesta en las instalaciones de Protur en la zona Diamante de Acapulco para exigir una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, que ha solicitado desde enero de este año.

Desde las 10:30 de la mañana, el también integrante del Partido del Trabajo en Acapulco, llegó con su mesa y una silla, y se instaló justo en la entrada de las oficinas de la promotora turística y aseguró que no se retirará hasta que sea atendido por el mandatario estatal.

"Vengo solo para no arriesgar a la gente hasta que me atienda el gobernador, voy a estar aquí, porque ya son muchos meses que no tenemos respuesta, y la gente me va a ver y va a venir pero no queremos eso por la pandemia", expresó.

Vázquez Flores, señaló que, representa 46 colonias en el puerto que sufren de falta de agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, y otros servicios básicos para mejorar su calidad de vida, pero no han recibido atención por el estado.

Genaro Vázquez no descartó que en los próximos días decenas de personas lleguen a protestar a Protur para apoyarlo y puedan ser recibidos por el gobernador, para entregarle un pliego petitorio con varias demandas.