INE debió retirar la candidatura a Félix Salgado por denuncias de abuso sexual: Ruth Zavaleta

La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Ruth Zavaleta Salgado, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE), debió haberle retirado la candidatura a Felix Salgado Macedonio por los delitos de violación y actuar contra todos aquellos que no han cumplido con entregar su declaración de la 3 de 3 de la no violencia contra las mujeres.

En entrevista vía telefónica, aseguró que desde un principio tanto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral local debieron haber parado el registró de Salgado Macedonio y sancionar al candidato en el momento que tenia señalamiento de varias mujeres por asunto de violencia de género Estado Irma Lilia Garzón llama al INE a hacer valer la ley contra candidato de Morena

Sin embargo, se la retiraron por no entregar cuentas financiera y confió en que pronto lo haga porque es algo muy delicado.

“Me hubiera gustado que en lugar de retirarle la candidatura por cuentas , que ojalá pueda entregarlas porque sabemos que eso es muy delicado, le hubieran retirado la candidatura precisamente por los señalamientos de violación que tiene ese candidato”.

Insistió que el INE, tendría que haber actuado en ese sentido porqué todos los candidatos tiene que cumplir con la declaración de 3 de 3 de la no violencia contra las mujeres.

Añadió que la fiscalía de Guerrero tuvo que haber ya dictaminado y no he hecho nada y no ha procurado justicia en contra de las denuncias por el delito de violación.

“Las autoridades dentro de un pacto patriarcal son cómplices de lo que están haciendo contra las mujeres. En el momento que no procuran justicia Las instituciones son cómplices de la violencia contra las mujeres”.

También dio a conocer que los mexicanos necesitan conocer transparentemente los gastos de los candidatos y si el INE detectó que Salgado Macedonio estaba haciendo precampaña, él y otros candidatos es porque no rinden cuentas y no están acostumbrados a informar y se están gastando el dinero de los ciudadanos.

“Que bueno que el INE tome cartas en el asunto y le está quitando y sancionando ..Pero ellos tienen otros recursos que seguramente van a recurrir y habremos que esperar que sucede con otro capítulo más”, precisó.