Promoción de gastromía de Guerrero alienta el comercio informal

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Acapulco criticó que el gobierno del estado a través de la campaña publicitaria “Hogar del Sol” en la cápsula de la gastronomía guerrerense se promueva la informalidad, el cual ha sido una competencia desleal para el comercio establecido.

El presidente de la Canirac, Enrique Castro Soto dijo que al sector restaurantero le da gusto que el gobierno del estado a través de la secretaría de turismo este adoptando a la gastronomía como un eje estratégico en la promoción turística.

Mencionó que la gastronomía de Guerrero es una de las más ricas a nivel internacional y tiene que ser objeto de promoción e inclusive comentó que muchos turistas antes de llegar al destino ya están identificando en las redes sociales que restaurantes visitar por lo que se vuelve un atractivo.

“Nos da mucho gusto que éste gobierno haya tomado como eje estratégico a la gastronomía en la promoción turística “.

Y aún más estratégica la promoción es que hayan elegido al “El Brody” el portero Jorge Campos como embajador de destino es una atinada decisión.

Sin embargo, criticó que lo malo de esta campaña publicitaria en la cápsula donde el acapulqueño Jorge Campos como guía de turista lleva a Christian Martinoli a probar de un bolillo con relleno, lo hace comprando a una vendedora en la costera Miguel Alemán y está promoviendo la informalidad.

Dijo que mejor hubieran preferido que esta parte de la promoción de la gastronomía de Guerrero de comer bolillo con relleno y chilate, un platillo típico de todos los domingos, hubiera sido en el mercado donde están las mejores rellenaras o en negocios formalmente establecido.

“Nosotros hubiéramos preferido que fueran a un mercado donde se come el bolillo con relleno o en un restaurante donde también hay venta de ese tradicional platillo, pero no incentivar que en plena costera Miguel Alemán se venda el bolillo con relleno, el cuál no cumple con las condiciones de higiene, pues no deberían de tener tanque de gas y no tiene donde lavarse las manos y están promoviendo ese tipo de actividades comerciales en una promoción de Acapulco”, precisó.

En ese sentido, el presidente de la Canirac en Acapulco señaló que después de la Ciudad de México, que es la ciudad con más negocios informales en el país, está este puerto turístico donde 8 de cada 9 unidades económicas de venta de alimentos son informales.

Castro Soto, dijo que la gastronomía de Acapulco no es eso y recomendó que ojalá en los siguientes episodios de la publicidad de la marca Acapulco se pueda direccionar a los negocios que están contribuyendo con las finanzas de los gobiernos y no a la informalidad que no paga impuestos y servicios.