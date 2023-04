Primera semana de vacaciones no cumplió expectativas

Prestadores de servicios turísticos del Acapulco tradicional reportaron que las expectativas de los primeros días de la Semana Santa, no se cumplieron debido a que los turistas que visitaron este destino de playa fue gente con una “economía muy baja”.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restauranteros del Acapulco Tradicional Francisco Aguilar Ordoñez consideró que se tuvo mucha afluencia turística, no obstante, no se llenó y no se cumplieron las expectativas de estar al cien por ciento en la ocupación hotelera.

“Teníamos la expectativa del cien por ciento y solo llegamos al 80 por ciento”, además de señalar que, en la rotonda de las mujeres y hombres ilustres, una gran cantidad de turistas pernoctaban en sus vehículos y otros más sacaban las colchonetas.

Lee también: Restaurantes de Pie de la Cuesta bajan 30% sus ventas

Aguilar Ordoñez aseguró que no tuvieron cancelaciones de cuartos, sin embargo, dijo que es la economía que viene bastante baja y destacó que el puente vacacional pasado se obtuvieron mayores ganancias e incluso las expectativas fueron rebasadas.

Muchas familias pernoctaron en las playas. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Confío en que la semana de Pascua se tengan mejores expectativas de afluencia turística en aquella zona de Acapulco y estimó una ocupación hotelera de 90 puntos porcentuales.

El empresario lamentó que actualmente se cuenta más con el turismo exprés, aquel que solo es de una noche y que consumen alimentos de súper mercados y no en restaurantes “situación que afecta mucho en la economía”.

Reconoció en que, si hay una promoción turística adecuada, “gente hay, pero es gente que no tiene dinero, la economía está muy baja”, concluyó.