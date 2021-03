Prevé CTM llegada de miles de turistas durante el fin de semana largo en Acapulco

El secretario general de la sección 112 de la CTM en Acapulco, Rodrigo Ramírez Justo, consideró que, durante el próximo fin de semana largo llegarán miles de turistas al puerto y se incrementará el empleo para los trabajadores del sector hotelero y restaurantero, pero deben brindar atención con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

El líder sindical, dijo esperar que la autoridad estatal esté diciendo la verdad y que el semáforo epidemiológico si se ubique en color amarillo, de lo contrario se corre el riesgo de que exista un rebrote como el ocurrido en diciembre pasado por el descontrol que se tuvo en la temporada vacacional de fin de año. Local ¿Cuánto costará viajar a Acapulco desde la CDMX en Semana Santa?

“La verdad que estábamos muy optimistas, pero los compañeros están tomando con cautela y precaución abrir bien sus instalaciones, hay trabajadores en hoteles y restaurantes no en su totalidad se van turnando, pero este fin de semana espero que trabajen la mayoría y que la autoridad nos diga la verdad que estamos en amarillo”, expresó.

Ramírez Justo, insistió que, a pesar que no haya reservaciones muchos turistas llegarán sin apartar espacios, por lo que en las hospederías deben estar preparados con todos los protocolos para garantizar la salud de los paseantes y de los trabajadores que les estarán brindando una atención de calidad.

“Vamos a tener un Acapulco con muchos visitantes, mucha gente se va a venir, aunque no haga reservación espero que podamos convencer a los turistas que guarden la sana distancia y no tengamos ningún hecho que lamentar y ruego a Dios que no haya rebrotes del virus porque eso no es lo que queremos”, dijo.

Rodrigo Ramírez, reconoció también que, muchos empresarios de la industria están sufriendo por el problema económico que ha causado la pandemia de Covid-19, por ello han tenido que despedir empleados en mucho de los casos y en otros cambiar horarios para disminuir las nóminas que ya no las pueden pagar.