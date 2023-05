Prestadores de servicios podrían tomar cursos para evitar peleas con turistas

Los prestadores de servicios turísticos están dispuestos a tomar cursos de capacitación para evitar nuevos zafarranchos con los turistas y respaldan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para poner de nuevo al puerto de Acapulco, dentro de la competencia.

Así lo externó el presidente de la Unión de Sociedades Cooperativas de Vanguardia del Estado de Guerrero, Arturo Contreras Guatemala, quien se refirió a los penosos incidentes ocurridos en las playas, entre prestadores de servicios turísticos y visitantes.

Estamos conscientes que estos espectáculos bochornosos, en nada ayudan a la imagen de Acapulco, pero también hay que decirlo que esta anarquía que se padece en las playas se debe a la falta de vigilancia de las dependencias federales, dijo.

Aclaró que no pretende justificar la parte que les corresponde, pues aseguró que los turistas tienen mucho que ver, pues hay casos que son quienes inician las peleas campales y no tienen de otra que defenderse, "nos vemos obligados porque no hay vigilancia de las autoridades".

El líder cooperativista, Contreras Guatemala, indicó que están de acuerdo en tomar cursos de capacitación y ser más tolerantes con los paseantes, pero a la vez exigió a la Semarnat y a la Profepa, así como a la Marina, mayor vigilancia en la zona federal marítima.

En ese mismo contexto, señaló que también están de acuerdo en respaldar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para poner al puerto de Acapulco en la competencia dentro del mercado.

Aseguró que reconocen el esfuerzo gubernamental y que van cerrar filas, porque de necesita recuperar el prestigio que alguna vez distinguió al puerto, de ser el distintivo del turismo en México. "Que nos digan en que apoyamos y vamos a jalar parejo con la gobernadora".