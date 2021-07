Presidente de Canirac pide aplicar la ley para controlar contagios de Covid-19

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentos (Canirac), Enrique Castro Soto pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicar la ley, de acuerdo a lo publicado en periódico oficial, de lo contrario los contagios seguirán y las medidas sanitarias será “letra muerta”.

En entrevista, señaló que los más afectados con el cambio de Semáforo Amarillo es la industria restaurantera, pues a pesar que el aforo en afluencia es del 50 por ciento, trabajarán con un 30 por ciento. Local Semáforo amarillo afecta a trabajadores de bares y restaurantes

En ese sentido, explicó que la disposición de comensales por mesa, es lo que más les afecta, pues en una para diez personas sólo podrán sentarse cinco y tener una distancia de tres metros.

“Realmente el aforo que nos están pidiendo y están dejando es un 30 por ciento, aunque nos digan que es del 50 por ciento, con esa distancia y con esa distribución de mesas pues se llenaría un restaurante con unas tres o cuatro mesas así que nos ponen en una situación muy difícil”.

Castro Soto, señaló que la disminución de contagios más que un tema de contagio es de aplicar la ley, porque a pesar de qué se tiene ciertas disposiciones en el periódico oficial, que se publicó el 5 de julio, no se respetaron y hubo bares llenos, transporte y mercados sin respetar las medidas sanitarias.

“En los bares no tenían las mesas con la distancia, estaban llenos y en los mercados diariamente hay más de 3 mil personas al día y ahí no se respeta ningún protocolo así como en el transporte público, que es la principal fuente de contagio”, precisó.

“Aquí más allá de hablar del tema de semáforos es aplicar la ley, detener esa voluntad por parte de los ciudadanos tanto locales como turistas pero en caso de qué no exista esta voluntad, pues que exista el brazo duro de la autoridad”, insistió.

Pidió que los operativos no se ensañen con los restaurantes y sólo busquen hacerlos públicos en redes sociales, “yo quisiera ver una sanción que hayan en el Acabús o en algún mercado, realmente no existe”.

Dijo que debe de haber una coordinación de los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo los operativos y los protocolos que se están señalando en el periódico oficial se puedan respetar de lo contrario los contagios van a seguir y las medidas será “letra muerta”. Local Aumenta demanda de pruebas Covid-19 en el Zócalo

Lamentó que la economía les seguirá afectado, cada vez que se modifiquen los protocolos y más aquellos que son vulnerables ante la autoridad y que son los restaurantes.

“A nosotros nos llama mucho la atención que no se metan a los mercados, que no se meta en el transporte público, que no se metan a las playas y también en algunos casos en algunos bares, sí es importante que tengamos esa voluntad y ese valor de entrarle para que no se me da el problema de contagios y se pueda solucionar lo más pronto posible”.

Señaló que la economía del puerto está muy desgastada y muchos negocios ya no soportan más.

“Entendemos que la prioridad es la salud, pero también es importante que estas disposiciones normativas que están marcando y sean aplicables y sancionables a todos los sectores”, refirió.