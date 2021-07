Semáforo amarillo sacude comercio nocturno y recortan nóminas

El cambio de Semáforo Amarillo “sacude” a todo el comercio, principalmente la industria de bares y restaurantes, quienes empezaron a modificar su nómina y dieron de baja a los trabajadores o los mandaron a descasar.

Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación Bares, Restaurantes y Discotecas de la zona turística informó que con el cambio de semáforo los más afectados son los trabajadores porque ya se tenía programado dobles turnos. Estado Semáforo amarillo no detendrá preparativos para regresar a las aulas: SEG

Sin embargo, con el cierre hasta las 22:00 horas no se les permite tener el ingreso suficiente para poder pagar gastos de nómina y otras deudas que los empresarios vienen arrastrando como el pago de luz.

“A partir del lunes, algunos establecimientos como bares y restaurantes empiezan a modificar su nómina, el desempleo va empezar y se mandará a descansar a la gente y no toda la gente va vivir de dos días o tres días a la quincena, esos son los primeros afectados porque van día a día”, señaló.

Señaló que los contagios suceden en todo el rubro comercial y no comercial y durante la temporada vacacional hay demasiada gente local y turistas y está el riesgo.

Consideró que en algunos mercados no se ha tomado las medidas sanitarias ni se ha llevado acabo la sanitización y el gobierno no ha regalado botellitas de gel, cubrebocas y han sido los empresarios quienes más se han unido para hacer esa aportación como Asociación de Bares y Restaurantes y no el gobierno.

Cortesía | Reglamentos y Espectáculos

Recordó que desde que les permitieron abrir a los Restaurantes y bares les dieron curso e indicaciones de como atender sus negocios en materia sanitaria y llevar la vida cotidiana comercialmente por lo que han acatado todas las medidas.

Sin embargo, refirió que hay otros grupos como el transporte, la parada del Acabus donde se aglomera la gente y no hay nadie aplicando medidas sanitarias como el gel y consideró que la pandemia no sólo es de los empresarios sino también del gobierno, quien la ha llevado mal.

También criticó el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de la zona turística, que el comercio informal nadie lo vigila y sólo fomentan el clandestinaje con las medidas que aplican, el de pedir que cierren sus negocios hasta las 23:00 horas.

Dijo que este sector empresarial traen deuda de más de un año, donde las discotecas siguen sin trabajar, “si hacemos pausa a la economía y cerramos algunos negocios que ya no se puede sustentar, lo que va causar es más desempleo y tenemos que ponernos de acuerdo para implementar medidas”, precisó.

Cortesía | Reglamentos y Espectáculos