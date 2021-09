Preocupa a padres de familia gasto para uniformes escolares

Padres de familia externaron su preocupación por el gasto de último momento que tendrán que realizar para adquirir uniformes escolares y calzado ante el anuncio del regreso a clases presenciales para el próximo 4 de octubre que hizo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, al pasar a semáforo epidemiológico de color verde.

Y es que el gasto promedio que tendrán que desembolsar en medio de una drástica caída de empleo como consecuencia de la pandemia de Covid-19, será de dos mil 500 pesos por niño, ya que en algunos casos en los colegios se requieren hasta de tres uniformes.

Patricia Luna, madre de un niño de primaria, señaló que en el colegio de su hijo quien cursa cuarto año utilizan tres uniformes distintos, el del día lunes el de deportes y el del diario lo que representa un gasto de más de 1500 pesos, aunado a los mil pesos extras por los tenis y zapatos.

Padres de familia pedirán prórroga para que los estudiantes puedan asistir a la escuela con ropa de color.

Admite que por el momento, como la mayoría de los acapulqueños, no cuenta con ese recurso, por lo que tendrá que utilizar su tarjeta de crédito para poder adquirir los uniformes escolares para su hijo.

A su vez, Fernanda Manzanares, quien tiene dos hijos en escuela privada, uno en secundaria y el otro en nivel primaria, refirió que a ambos ya no les quedan los uniformes por lo que será complicado el regreso a clases.

“La pandemia va más de año y medio, ellos crecieron y subieron de peso, ya no les quedarán los uniformes viejos, debo comprarles nuevos, no sé cómo le haré porque no tengo 4 mil pesos para comprar todos, tendré que pedir un préstamo, porque con mucho trabajo pago colegiaturas y el internet”, externó.

En su oportunidad, Alejandro Guzmán señaló que ve con desesperación atender esta necesidad, debido a que actualmente se encuentra sin empleo y comentó que él iba a pedir permiso para que sus hijos puedan asistir con ropa de color a las clases.

tenis y zapatos también están en la lista.

Sin embargo, se desconoce si en la mayoría de las escuelas públicas y privadas conscientes del gasto inesperado que se tendrá, darán prórroga para que los estudiantes puedan asistir a la escuela con ropa de color por determinado tiempo.

Cabe hacer mención que las clases en algunos colegios serán de manera híbrida; en algunas asistirán una semana sí, la otra no y en otras escuelas tres días a la semana presencial y dos días laborarán desde casa.

En tanto, los padres de familia se encuentran en medio de la desesperación y angustia por encontrar mecanismos que permitan que sus hijos puedan tener los uniformes para acudir a las clases presenciales.