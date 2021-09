Presenta Astudillo lineamientos para regreso a aulas

El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó, junto a sindicatos y la estructura educativa en el estado, la Estrategia para el Regreso a Clases Presenciales que se aplicará una vez que el semáforo epidemiológico por Covid pase a color verde.

El secretario de Educación, Heriberto Huicochea Vázquez recordó que desde hace más de dos meses se instaló un comité plural que ha dado seguimiento a la situación de cada escuela sobre las condiciones para el regreso a las aulas.

“El semáforo epidemiológico súbitamente pasó a amarillo, naranja y después rojo por lo que el 30 de agosto, día del inicio del ciclo escolar, lo hicimos bajo las indicaciones de la Secretaría de Salud y de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEG) y tuvimos que pasar a iniciar con las de menor tamaño”, explicó.

Sin embargo, en las últimas semanas el proceso ha sido inverso y según las estimaciones de la Secretaría de Salud estatal Guerrero pasará a color verde el próximo fin de semana.

Huicochea Vázquez explicó que la estrategia consta de varios puntos aplicables en todas las escuelas de todos los niveles: semáforo en color verde, personal docente y administrativo debidamente vacunado, condiciones sanitarias adecuadas: áreas ventiladas y cubrebocas; consenso escolar: padres de familia, docentes y directivos; y un plan escolar adecuado donde se establezca qué días, que horario y qué alumnos acudirán a las aulas.

De las 11 mil 880 escuelas, 5 mil 346 serán “híbridas” y 4 mil 158 presencial por lo que en el 80% de las escuelas del estado se podrá hacer uso de sus instalaciones.

David Martínez Mastache, líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y Javier San Martín Jaramillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 14 (Guerrero), anunciaron su respaldo a esta estrategia.

Por su parte, Astudillo resaltó que hay un avance significativo en el color del semáforo epidemiológico y consideró “importante, intentar que los niños y maestros regresen a las aulas después de un año y medio de no estar”.

Reiteró que el regreso será voluntario y no habrá sanciones, castigo o descuento para algún maestro que no quiera ir a dar clases presenciales, ni tampoco para los padres que no quieran mandar a sus hijos.